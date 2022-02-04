北京冬奧｜內地裁判上屆執法不公曾被禁賽　今屆「復出」選手錯愕

北京冬奧焦點項目之一花式溜冰傳出裁判爭議，中國籍裁判黃峰在4年前因執法不公遭禁賽，今屆竟然又能參與評分，遭到外界抨擊。



在2018平昌冬奧，黃峰與另一中國籍溜冰裁判陳偉光，於男子單人、雙人花式溜冰賽事出現評分不公，對中國選手的主要對手評分偏低，而對中國選手的評分，則在技術動作並沒有出色完成下，在執行分加分上明顯高於其他選手。

中國籍裁判黃峰曾因執法不公被禁賽。（網上圖片）

屢被指執法不公 早被國際冰總盯上

國際冰聯（ISU）事後對兩名裁判作出處分，陳偉光被禁賽2年、不能參加北京冬奧執法；黃峰則被ISU以「明顯及系統性的偏見」為由禁賽一年。然而，消息指黃峰將於北京冬奧擔任花式溜冰項目的技術總監，主要負責判斷選手技術的準確度，讓過去曾因他受到影響的選手感到相當錯愕。

《路透社》報道指，早在平昌冬奧前的2017年花滑大獎賽總決賽上，黃峰就曾因評分問題被ISU官方裁判委員會警告。

花式溜冰項目今日率先展開團體賽賽事。（Getty Images）

黃峰今屆又能參與執法，曾在平昌冬奧取得雙人花滑銅牌的加拿大女選手Meagan Duhamel表示，她曾在賽後研究評分細節時，發現某一位評審為特定選手評分特別嚴格，因此當時黃峰被禁賽她並不感到訝異。

對於黃峰重返北京冬奧一事，Duhamel也感到錯愕和不滿，她接受《路透社》訪問時說：「在這項運動，我們一直努力清除這些人，而不是歡迎他們回來。」