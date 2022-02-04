北京冬奧開幕禮｜雪花主題新穎方式點聖火　葡萄牙選手入場扮C朗

北京冬奧開幕禮將於今（4日）晚8時舉行，無綫電視翡翠台及J2台免費直播。除了無綫電視外，香港電台32台亦獲授權直播開幕禮。



【20：20】開幕禮結束。

趙佳雯及迪尼格爾·依拉木江插入火炬。（Getty Images）

【22：17】趙佳雯及迪尼格爾·依拉木江將火炬插入大雪花中央。大雪花緩緩向上升。

【22：15】蘇炳添傳聖火給周洋。周洋傳給兩位千禧後的運動員趙佳雯及迪尼格爾·依拉木江，寓意一代一代的傳承。

【22：14】奧運聖火入場，百米飛人蘇炳添有份傳遞聖火。

【22：05】運動員、教練及裁判代表宣誓。

【22：01】升奧運會旗。

【21：59】奧運會旗入場。

普京（美聯社）

習近平（美聯社）

【21：52】國家主席習近平宣布冬奧開幕，煙花盛放。

巴赫致辭。（美聯社）

【21：45】國際奧委會主席巴赫致辭。他用普通話說「新春快樂、虎年大吉」，接着再用普通話多謝「中國朋友」。

蔡奇致辭。（美聯社）

【21：39】北京冬奧組委會主席蔡奇致辭。

各個代表團的小雪花匯聚成大雪花。（Getty Images）

【21：32】雪花紛飛，匯聚場上；手持小雪花的演員又聚在場中，一條橄欖枝把小雪花編織成大雪花。

【21：30】所有代表團已經入場。

中國隊壓軸入場。（Getty Images）

【21：24】主辦國中國入場。

葡萄牙入場，有兩人扮C朗的SIU慶祝動作。（微博）

【21：12】葡萄牙代表隊入場，有兩位運動員扮C朗拿度的慶祝動作。

美屬薩摩亞選手Nathan Crumpton赤裸上身持旗入場。（美聯社）

美國代表團。（美聯社）

【20：58】美國代表團進場，他們有224位運動員參賽。

冬奧強國挪威進場。（美聯社）

普京在看台上出現。（美聯社）

【20：50】俄羅斯奧委會代表團進場。

俄羅斯以俄羅斯奧委會名義參賽。（美聯社）

法國隊的羽絨幾有特色。（美聯社）

加拿大人強馬壯，有很多運動員入場。（美聯社）

【20：36】加拿大有217名運動員參賽，龐大的代表團進場。

加拿大人強馬壯，有很多運動員入場。（美聯社）

朱定文持區旗入場。（美聯社）

【20：26】香港代表團入場，排在中華台北之後。朱定文為港隊的持旗手。

中華台北代表團在港隊之前入場。（美聯社）

【20：19】作為奧運發源地，希臘運動員首先入場。跟住的入場次序按簡體字筆劃。

希臘運動員首先入場。（美聯社）

冰五環破冰出現！（Getty Images）

【20：17】冰球擊打冰立方，冰立方碎裂散開，露出冰五環。運動員會在五環下的入口進場。

冰立方最後出現今屆冬奧。（美聯社）

【20：16】現場大屏幕上，出現滾滾而來的黃河之水，之後凝固成冰立方。冰立方出現映像，重溫之前各屆冬奧。

俄羅斯總統普京亦有現身。（美聯社）

【20：12】56個民族的代表將國旗傳入場，交由解放軍升旗。

習近平出席開幕禮。（互聯網）

【20：09】現場介紹兩位嘉賓，分別是習近平及巴赫。

煙花形成英文春天「spring」。（新華社）

【20：06】現場進行光影表現，初時是綠色，代表立春之日，春回大地，萬物蘇醒。跟住在場地中心，形成了一朵蒲公英。白色煙花盛放，寓意蒲公英的種子飛向天空。

春回大地的光影表演。（美聯社）

習近平向觀眾揮手。（互聯網）

【20：00】開幕禮展開，國家主席習近平向賓客揮手。國際奧委會主席巴赫坐在習近平旁，但在疫情之下，兩人的座位相隔很遠。今屆是第24屆冬奧，大會播放中國24節氣的介紹片段，作為倒數。

未到8時，現場有一些暖場表演。（美聯社）

【北京冬奧】冰墩墩與雪容融 吉祥物一白一紅 設計比福娃好？

外國運動員坐巴士去鳥巢期間，向街上的北京市民揮手。（美聯社）

中國代表團出席開幕禮的服飾。（互聯網）

【18：52】據現場記者表示，每位入場觀眾都會獲得一份禮品包，入面有手套、禦寒方巾、口罩、國旗、冬奧會旗、坐墊等小禮品。

每位入場觀眾都會國旗、帽子、手套、口罩等小禮品。（微博）

北京冬季奧運今晚開幕，開幕禮會在外號「鳥巢」的中國國家體育場舉行。取得北京冬奧香港區轉播權的無綫電視，在今晚7時55分起會由兩條頻道一同直播，分別是翡翠台及J2台，直至晚上10時15分。除了無綫電視外，香港電台32台亦獲授權直播開幕禮。

北京冬奧最後倒數，今晚開幕。（Getty Images）

香港短道速滑選手朱定文將會在今晚為港隊擔任持旗手，他表示：「非常榮幸成為中國香港代表團的持旗手，在北京冬季奧運會開幕典禮上揮舞區旗，不僅代表我個人，而代表我的團隊和中國香港。感謝港協暨奧委會對我的信心和支持。無法跟兩位滑雪運動員出席開幕典禮，我覺得非常可惜，畢竟這次是中國香港歷史上出征冬奧人數最多的一次。希望他們在比賽日可以發揮自己最好的表現，為港爭光。感謝香港體育學院總教練孫丹丹，沒有你一路的支持，我無法實現這次的奧運夢。」

北京冬奧｜金和曉測試轉陰性可訓練備戰 朱定文任開幕禮持旗手

朱定文（右一）將成為港隊在北京冬奧開幕禮上的持旗手。（twitter）

內地傳媒訪問了開幕禮總導演張藝謀，他表示今次典禮最大的特點就是「不一樣」，跟100年以來都不一樣，「開幕式的很多亮點是以前從未有過的」。

開幕禮的視覺藝術總設計蔡國強，透露了今次的煙花表演以白色為主題，他說：「開幕式放煙花，全世界都在放，什麼是你們獨一無二的？煙花基本上都是屬於五彩繽紛的，每一次放煙花的時候恨不得把各種品種都用上，各種顏色都用上的。這一次就是冬奧的主題，所以基本上大家會看整個開幕式的煙花，除了個別是綠色的以外，全是銀白色的。三次畫卷一般的天空全是銀色的，北國風光，這個我感到挺吸引我自己。」