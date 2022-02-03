北京冬奧︱中華台北選手穿上中國隊衣惹爭議　聲稱：運動無國界

即將代表中華台北參與今屆北京冬季奧運會（北京冬奧）的速度滑冰選手黃郁婷，周三（2日）晚上竟在社交媒體平台上載身穿中國隊隊服訓練的短片，在台灣引發熱議。

她之後刪除相關影片，並在深夜回應聲稱，「在運動界裏，我們沒有國籍之分」。



中華台北速度滑冰選手黃郁婷在社交媒體上載身穿中國隊隊服訓練的短片，引發熱議。（Instagram）

33歲的黃郁婷是中華台北著名滾軸溜冰及速度滑冰選手，她曾在2009年世界運動會在滾軸溜冰項目連奪3金，2010年廣州亞運奪得滾軸溜冰500米爭先賽金牌，目前更是滾軸溜冰1000米世界紀錄保持者。

她同時兼項參加速度滑冰賽事，在2018平昌冬奧參加速度滑冰女子500米、1000米及1500米3項賽事，分別得到第22、20、和26位。

黃郁婷是中華台北著名的滾軸溜冰女王，也兼項玩速度滑冰。（Facebook）

作為中華台北今屆冬奧焦點選手，未開賽卻引發重大爭議，她在Instagram刪除穿上中國隊制服練習的短片後，在Facebook回應指，「謝謝幫我加油的所有人，我移除了影片，因為實在太多沒必要的留言私訊！運動歸運動，在運動屆（界）裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友！我也不想要模糊焦點。」

黃郁婷在Facebook回應穿上中國隊隊服事件。（Facebook）

她甚至聲稱，「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油！」又指出，「雖然冬季運動在台灣很不熱門，但還是有其他中華隊的選手參賽，大家不要忘記去替他們加油！我相信他們也會很感激你們的支持的❤︎」

至於今次為何有如此不尋常舉動，她解釋，數年前與一名中國隊隊員一起在德國訓練並成為好友，今年二人再度相見，對方將中國隊隊服當成禮物送給自己。不過她沒有解釋清楚為何要將對方隊服穿在身上，並上載至社交媒體一事。