北京冬奧︱中華台北選手穿上中國隊衣惹爭議　聲稱：運動無國界

即將代表中華台北參與今屆北京冬季奧運會（北京冬奧）的速度滑冰選手黃郁婷，周三（2日）晚上竟在社交媒體平台上載身穿中國隊隊服訓練的短片，在台灣引發熱議。
她之後刪除相關影片，並在深夜回應聲稱，「在運動界裏，我們沒有國籍之分」。
33歲的黃郁婷是中華台北著名滾軸溜冰及速度滑冰選手，她曾在2009年世界運動會在滾軸溜冰項目連奪3金，2010年廣州亞運奪得滾軸溜冰500米爭先賽金牌，目前更是滾軸溜冰1000米世界紀錄保持者。
她同時兼項參加速度滑冰賽事，在2018平昌冬奧參加速度滑冰女子500米、1000米及1500米3項賽事，分別得到第22、20、和26位。
作為中華台北今屆冬奧焦點選手，未開賽卻引發重大爭議，她在Instagram刪除穿上中國隊制服練習的短片後，在Facebook回應指，「謝謝幫我加油的所有人，我移除了影片，因為實在太多沒必要的留言私訊！運動歸運動，在運動屆（界）裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友！我也不想要模糊焦點。」
她甚至聲稱，「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油！」又指出，「雖然冬季運動在台灣很不熱門，但還是有其他中華隊的選手參賽，大家不要忘記去替他們加油！我相信他們也會很感激你們的支持的❤︎」
至於今次為何有如此不尋常舉動，她解釋，數年前與一名中國隊隊員一起在德國訓練並成為好友，今年二人再度相見，對方將中國隊隊服當成禮物送給自己。不過她沒有解釋清楚為何要將對方隊服穿在身上，並上載至社交媒體一事。