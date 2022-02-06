朗尼感人自白　談曼聯時代黑歷史　曾為阻車路士封王做出惡行

朗尼（Wayne Rooney）效力曼聯時負面新聞多多，他近日受訪，談及自己的「紅魔鬼」年代曾因壓力太大而酗酒。

已退役的他如今已不再是年少氣盛的小子，正執教的打比郡更打算為他立碑致敬。



朗尼近日接受英國《每日郵報》訪問，現年36歲的他，坦誠地講及自己在球員生涯遇過的困難，16歲已在英超出道的他，坦承生涯早期並不易過。

在愛華頓受訓並出道的朗尼，16歲已在英超上陣，17歲更首次代表英格蘭出戰國際賽，際遇人人羡慕。但成名的代價，對他來說始料未及。

朗尼16歲便出道踢英超，年少成名。（Getty Images）

朗尼出生於利物浦貧困地區，在公營房屋（Council Houses）長大，辛勞工作養大他們三兄弟的媽媽，不幸地在朗尼的英超首戰前不久去世。朗尼努力爭取在頂級聯賽上陣、展現才能，未料無論是他的口音、外貌、或是僅僅嚼香口膠，都飽遭嘲諷。

「那時我面對的壓力是旁人無法想像的，我並未準備好要面對這一切，花了很多時間去適應，對我來說那一切很艱難。」最教他深刻的是英國名嘴Jonathan Ross在清談節目中，竟將朗尼和他父母出海游玩的照片譏為「怪獸」，他至今仍不解：「我是足球員，開我的玩笑我能理解，但為何將我父母拖下水？若是那時候，我見到他會直接打他，現在我只想問他：為何這樣做？」

朗尼18歲已轉投曼聯，外界的評價及成名的壓力令他一度吃不消。（Getty Images）

低谷出現在他在18歲時轉投曼聯之初，加盟英格蘭史上最成功的球會之一、當時如日方中的「紅魔鬼」，舞台更大，隨之而來的罵聲和壓力更大，「從開始效力曼聯、到我的第一個兒子Kai出生之前，我封閉了自己，從不外出；很多人都知道我偶爾會喝酒和出外玩，但其實發生了更多事。」

「以前在曼聯的更衣室內，不會有任何球員敢說出真實感受，那時候沒人會這麼做，最後就只能在內心默默忍受。不同於現在，現在大家都更敢去講內心想法。」他坦承當時自己透過酒精麻醉自己，「一般來說，大家都會三五成群地喝酒，但我就是會把自己關起來、放任自己大喝特喝，一時間可以忘掉一切，但當要回到現實的時候，那帶來的傷害比好處多……我放任自己喝兩天酒，第三天便要回去訓練，有足足3、4年我都是捱過去的，那時候狀態差得要命。」

朗尼無論在英格蘭國家隊或曼聯，都有過不少爭議舉動。（Getty Images）

朗尼稱，自己生涯中其實只出去玩過10次，但10次之中有9次所做的事，都足夠別人大造文章，全因他總是滿腔憤怒，也常常無法控制情緒，尤其在球場上，雖然憤怒成為他的動力，卻帶來更大麻煩，包括許多不必要的紅牌，和場內外與對手、傳媒、球迷的衝突。

教朗尼最深刻的一次，是2006年4月在英超作客車路士，當時車路士再取1分便奪得英超冠軍，令他做了一件可怕的事，「當時我無法忍受讓車路士拿到積分、拿到冠軍，賽前我特地換上鞋釘較長的波砵，因為我想傷害對手——鞋釘的體積是合法的，但比我平常穿的要大一點。」結果在比賽中，他令泰利（John Terry）受傷流血，卻也自食其果，因鞋釘太長而扭傷腳腕。

朗尼坦承在2006年4月作客車路士，因不想對手得分封王而換上長釘波砵，希望傷害對方球員，最終自己扭傷。（Getty Images）

十多年後，朗尼當上了打比郡的主帥，這支深陷絕境的球隊，因財困遭行政接管、合共扣去21分聯賽積分、又遇上轉會禁令，但朗尼竟能令球會上下保持士氣，踢出連場佳績，難以想像曾經衝動的他，現在竟是如此成熟、更備受敬重。

朗尼指，令他下定決心要改變的，正是長子Kai的出生，令他思考「我如何才能變得更有責任心？」他說道，出身於貧民區的自己從小就要自行解決難題，最終意識到要尋求身邊人協助，透過太太歌蓮（Coleen）及她父母的幫助，漸漸改善脾氣、不再沉迷酒精。不過朗尼亦指出，自己至今尚有一弱點——對他人缺乏信心，「所以我執教打比郡後，第一件對球員說的就是：我會信任你，但你們也要信任我。一旦失去信任，就很難回復了。」

朗尼最終成功改變了自己，面對打比郡的逆境，他沉着應對，成為了一位出色的領袖。

《打比郡電訊報》報道，當地商人麥拜特（Garry McBride）希望為朗尼立碑，向他的精神致敬，麥拜特向當地電台BBC Derby透露：「過去4個月，朗尼展現出的精神，完全感染了球隊、球會、球迷、整個城市及社區。」