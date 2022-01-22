英冠｜打比郡面臨清盤危機　朗尼堅持才看見希望　出錢出力渡難關

足球，除了勝負，往往不止於此，不少球迷視足球為精神寄託，亦是全座城市的希望。

由英格蘭名將朗尼執掌的打比郡，今季飽受財政問題所困，先被扣去21分，再被頒下轉會禁令，如今面臨清盤危機。縱然困難重重，朗尼從沒想過放棄，用盡一切方法拯救打比郡，因為他深明打比郡不止是一間普通球會，而是連繫着一眾打比的居民。



英格蘭名將朗尼（Wayne Rooney）首度教鞭，便遇上「惡魔級」難度，打比郡財政出現問題，帶着-21分展開球季，其後問題未有改善，連轉會也被禁止，打比郡負債6000萬鎊，球會清盤在即，倘若沒有買家出手收購的話，這間接近138年的老牌球會可能倒閉。

打比郡正在水深火熱，支付不起部分球員的薪金，朗尼只好派出不少小將，但眾將將士用命，近5仗取得4勝1和的不敗戰績，令球隊以較佳得失球追過班士利，升上尾二位置，算是階段性的勝利，為護級跨出重要一步。

打比郡聯賽近5仗不敗，暫以得失球差壓過班士利，升上尾二。（Getty Images）

縱然球隊隨時清盤，朗尼未有就此「擺爛」，反而更積極用盡一切方法協助打比郡，除了領軍外，他更自掏腰包，支付訓練場的費用，並承諾早前離職的工作人員，一旦球隊回復正常財政狀況，他們將會是第一批回歸。；主動與小將們的父母溝通，擔心他們不能承受如此巨大的心理壓力；朗尼將自己的電話號碼給予球迷組織，希望凝聚球隊上下與球迷們的力量，一同面對難關。

朗尼所做的遠超一名領隊，為何他需要如此落力拯救打比郡，事關他知道打比郡與這座城市的關係。「打比郡不止是一間球會，它給予這座城市希望，年輕人擁有追求夢想的機會，小將獲得不少機會。打比郡需要留在英格蘭的足球金字塔內，否則將會令不少人心碎。」

朗尼深明打比郡對城市的意義，故此扭盡六壬協助球隊。（Getty Images）

朗尼的球員生涯順風順水，年少成名並加盟曼聯，經歷費格遜的第2個黃金年代，曾經贏得歐聯及英超錦標，並成為曼聯史上入球王。英格蘭的生涯同樣順遂，擔任英軍隊長，絕對是英格蘭球壇的一代名將。

朗尼換個跑道，遇上截然不同的遭遇，他坦言這是足球生涯最艱難的時期，「這是十分艱難，而且看到不少職員因此失去工作，令我更加傷心，我認為用盡不同的方法減低職球員的壓力，這是值得的，因為他們的付出沒有白費，他們非常信任我。」為了激勵球員，主隊更衣室內貼上沒有扣分的聯賽榜，肯定眾將的努力。

朗尼用盡一切方法拯救打比郡，已經不止是一個領隊。（Getty Images）

打比郡落得如斯田地，與班主莫里斯（Mel Morris）有關，他為了英超位置孤注一擲，衝超不果，後患無窮，朗尼不諱言鬧爆這名班主，但如今追究責任也是徒然，倒不如專心協助球隊脫離困境。

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