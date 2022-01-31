朗尼魔性感染打比郡　主場罕有爆棚　球員補時捨身倒掛追和︱英冠

英冠打比郡在前曼聯球員朗尼執掌下變得「魔性澎湃」，球迷罕有地於賽前遊行，並坐爆球場支持愛隊；而球員則於補時用金球絕殺追和，搶得護級路上重要1分。
英冠打比郡飽受財政問題困擾，開季先被扣21分，再被頒下轉會禁令，面臨清盤危機。可是現任主帥朗尼未言放棄，更婉拒母會愛華頓的聘約，一心要拯救球隊於水深火熱之中，揚言「打比郡給予這座城市希望。」
在這位前曼聯球員領軍下，打比郡球員甚至球迷都被感染，全隊上下「魔性澎湃」。球隊日前主場鬥伯明翰，賽前已有超過2000名死忠參與「Save Derby County」活動——從市中心遊行至球場，抗議球會高層的不濟。
最終賽事門票罕有地售罄，有32211名球迷坐爆球場高歌打氣，是打比郡近3季來主場最多觀眾的一次。
打比郡結果在先落後兩球下，87分鐘由Luke Plange被敵衛包圍下燙射遠柱網仔追近。戰至補時第6分鐘，打比郡左路獲得罰球，連守門員亦棄關上前助攻，終由已缺陣約1年的比歷克（Krystian Bielik）半車身倒掛射入成2：2，這位前阿仙奴球員落地時更觸傷膊頭，但仍無阻他激動慶祝。
這1分對打比郡十分重要，球隊賽後仍排尾二，聯賽餘下18輪，距離尾四護級對手雷丁只差7分。朗尼賽後表示，全隊賽前在更衣室聽到球迷的打氣聲，十分感動，「我們知道背後有人支持，會戰鬥到底，所以半場時，我已告訴球員補時會有入球。」
而今場比賽結果，也令朗尼繼續相信自己能帶領球會「逃出生天」。「我們對球迷有責任，今日他們終能帶有希望地離開球場；今日沒有英超賽事，電視都在直播這場比賽，結果提醒大家，打比郡仍是有份量的球會，打比郡仍有未來。」
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