F1｜四屆冠軍華迪爾出戰雪上賽車　不敵電競賽車手顏面掃地

曾連續4屆奪得一級方程式（F1）世界錦標賽車手總冠軍的華迪爾（Sebastian Vettel），周六（6日）出戰雪上房車賽Race of Champions，竟然不敵電競賽車手。
Race of Champions是年度賽事，不少現役或退役F1車手、女子系列賽車手、IndyCar車手等，都會把握休季時間參加，當中的國家盃（Nations Cup）團體賽，同國籍車手會合組團隊出賽。
現效力Aston Martin的F1四屆冠軍華迪爾，過往曾在2007至2012年，曾與「車神」舒密加合作組成德國隊，並贏得多屆賽事，今次再戰，他轉而與舒密加之子、效力F1哈斯車隊的米克舒密加（Mick Schumacher）再組德國隊。
德國隊需先出戰「外圍賽」，爭奪8個正賽資格之一，他們對上賽會的電競隊eROC——由兩屆F1電競冠軍奧比密亞（Jarno Opmeer）及同為F1電競車手的巴克利（Lucas Blakeley），在現實賽車中較量，兩名車手需輪流對賽分勝負。
未料華迪爾在首場賽事竟敗予巴克利，雖然德國隊最終成功打入8強，但這賽果已教人震驚，巴克利也在社交媒體直言：「讓我冷靜一下，這真是難以置信！」德國隊進入8強後，終敗予美國隊的IndyCar最年輕分站冠軍Colton Herta及7屆NASCAR冠軍Jimmie Johnson，無緣4強。
Race of Champions今日再舉行個人賽，華迪爾未有再「失威」，已成功打入8強。
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