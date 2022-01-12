F1｜咸美頓未定是否續戰新一季　外媒：平治用他作籌碼

咸美頓（Lewis Hamilton）在2021年一級方程式世界錦標賽（F1）煞科戰，戲劇性敗予韋斯達賓（Max Hamilton）失落個人第八次世界冠軍後，至今一直保持沉默。



平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）曾指，煞科戰阿布扎比站最後的安全車事件，和賽會疑在執法上出錯，都使咸美頓感到迷惘，甚至對國際車聯（FIA）失去信任，未知會否續戰新一季。

FIA在阿布扎比站後曾承諾會徹查事件，新任會長Mohammed Ben Sulayem也曾嘗試聯絡咸美頓，惟未獲回應。

咸美頓早前在英國溫莎堡正式獲封爵士。（Getty Images）

英國《BBC》引述消息人士指，咸美頓會等到FIA的調查完成並發表報告後，才會決定是否續戰2022賽季。

英國賽車媒體《The Race》發表文章，指平治是以咸美頓作為籌碼，希望逼使FIA撤換某些管理人員，包括在阿布扎比站後遭多支車隊炮轟的賽事總監馬斯（Michael Masi）。文章又指，咸美頓對於FIA而言是票房關鍵。

咸美頓在阿布扎比站領先之下，因最終的安全車事件遭韋斯達賓最後一圈爬頭，未能第八度奪得世界冠軍。（Getty Images）

「儘管有韋斯達賓這個新任世界冠軍、和許多新一代的車手，但咸美頓退出的話會造成很大傷害，儘管他年紀也已不小，遲早會退下來，但若他是因為對賽事本身和其監管機構失去信任，那就跟他因年紀大退役完全是兩回事了。」

平治領隊禾夫一直指，不知咸美頓會否出戰新一季F1。（Getty Images）

文章續指，這會令F1「蒙羞」，「也會在商業方面有明顯影響、車迷也會流失；歷史告訴我們，要撼動F1的權貴，沒什麼比直接打擊他們的荷包更有效，這才能令F1和FIA真正害怕。」

文章末段指，相信咸美頓已和平治商討過這些對策，「若FIA繼續無法展現出改善管治的決心，那咸美頓也真的有可能會離開。」2022 F1賽季將在2月底作季前測試，3月正式在巴林作最後測試及開賽。