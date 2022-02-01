F1｜咸美頓打破沉默　聲明內容出乎意料　車隊公布戰車亮相日

F1七屆世界冠軍、平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）自上季煞科戰爭議地失冠後，一直保持沉默，更偶爾傳出他未必續戰新一季。

他周一（1月31日）終於公開發言，內容卻令人意外。



咸美頓一向積極參與慈善工作，儘管一直未有表明會否續戰F1，但他的慈善基金「Mission 44」宣布與天空新聞集團合作，天空集團將捐出100萬英鎊，在未來兩年間協助Mission 44去建立更兼容並蓄的教育系統，尤其減少未能就學兒童的數目。

咸美頓（左）在2021年煞科戰敗予韋斯達賓（右），未能奪得個人第8次車手世界冠軍，比賽末段的安全車事件惹來廣泛爭議。（Getty Images）

對於今次合作，咸美頓亦發出自2021年阿布扎比站失冠以來首份聲明，同時是他自當天以來第一次公開發言：「有些年輕人沒有上學，我們應該去做的，是了解及正視背後原因，對我來說這十分重要。我自己讀書的時候，曾在不公的情況下失去一些學習機會，我很了解這些事帶來的壓力和不快。」

他指出，在2021年成立Mission 44之時，他已經以創造公平教育機會為「個人的首要任務」，「很榮幸獲得天空集團的支援，透過這合作，希望我們能帶來有意義的改變，透過合適的行動去支持黑人學生，而不是放棄他們。」

為提高競爭性及賽事觀賞性，由2022年起F1又迎來一次大改例，銳意削減戰車的下壓力及引起的亂流，而更着重地面效應，輪胎也會由13吋改為18吋，戰車的外觀預計會有大轉變。圖為F1官方製作的2022年戰車預想模型。（Getty Images）

距離F1 2022年賽季正式展開尚餘一個半月，在巴塞隆拿舉行的冬季測試，更會在3星期後的2月23至25日舉行，各隊都已紛紛公布新戰車的發布日期，雖然咸美頓的去向仍未落實，但平治將在2月18日舉行發布會，揭露新戰車W13的面貌。由於2022年的規例變動極大，戰車的面貌相信將有極大不同。

咸美頓曾表示會待國際車聯（FIA）發布上季阿布扎比站連串事件的調查報告後，才會決定是否續戰。FIA在1月29日則發聲明指，目前仍在調查中，未就事件作任何定論，調查結果會在2月14日的F1會議與所有車手公開討論，再於3月18日在世界賽車委員會會議上遞交報告。

F1車隊新車發布日（截至2月1日）：

2月10日 Aston Martin

2月11日 麥拿侖

2月14日 艾法托利

2月17日 法拉利

2月18日 平治

2月21日 Alpine

（愛快羅密歐、哈斯、紅牛及威廉士尚未公布）

