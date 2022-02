F1︱咸美頓終於打破沉默　平治車隊放下心頭大石連環發帖

7屆F1冠軍咸美頓,自從在阿布扎比終極戰爭議中失落冠軍寶座,便消失公眾眼前,惹來外界揣測他或會憤而退休,告別F1。

各位車迷到今天終可放下心頭大石,「咸爵爺」在Instagram和Twitter齊出新帖文,簡單一句:「我曾經離開了,如今我已回來!(I've been gone. Now I'm back!)」顯然意味他仍未有意退下來,比起車迷,平治車隊其實更加緊張。



咸美頓在社交媒體消失8星期,最新上載一張在大峽谷笑着的照片。(Instagram)

咸美頓在社交媒體消失8星期,自從被韋斯達賓(Max Verstappen)奪去F1冠軍,一直保持沉默。有傳言指,咸美頓和平治車隊均對在阿布扎比站作出爭議安全車決定的F1賽事總監馬斯(Michael Masi)極度不滿,威脅賽會必須辭退馬斯,否則或退出F1云云。

F1遲遲未就負責阿布扎比站的高層作出任何懲處,只稱會作出詳細報告,並在新賽季前跟全部20位車手開會檢討和溝通。英國傳媒每天在玩咸美頓「退休/不退休」競猜遊戲,。這位37歲英國車手銷聲匿跡兩個月後,最新上載一張在大峽谷前笑着的照片,他寫上:「我曾經離開了,如今我已回來!(I've been gone. Now I'm back!)」相信是車迷最想聽到的一句。

咸美頓在Twitter和Instagram連環發文,「我曾經離開了,如今我已回來!」(Twitter)

F1新賽季即將展開,咸美頓之前遲遲未現身一度引來外界憂慮。今次他即使未明言是否重返F1,按照他不服輸的性格,有他這句「我回來了」,答案已不言而喻。他的最大對手韋斯達賓早已明言,不相信咸美頓會就此退休。

平治車隊在咸美頓出帖後連環發文。(Twitter)

最希望聽到這消息的,或許是平治車隊本身。咸美頓一出帖文,平治車隊「小編」立即轉發,在他的一句「我回來了」後面加上一個雙手合十的表情符號,頗有謝天謝地的感覺,當「他回來了」(He's back)成為F1網上熱門搜尋字眼,平治截取此圖像後在Twitter再出一帖,再說一句:「這就對了」(That's right)再加上一個OK表情符號,看來平治車隊較車迷還要緊張。

平治將在2月18日發布新戰車W13,這支連奪8屆F1車隊冠軍的德國廠隊,2022年將換上佐治羅素(George Russell)出賽,而「轉會」到愛快羅密歐的前平治車手保達斯,近日透露平治曾向他開出一年合約,惟他不欲再每年煩惱續約問題,決定轉到願開出較長合約的愛快羅密歐。

F1車隊新車發布日(截至2月1日):

2月4日 哈斯

2月9日 紅牛

2月10日 Aston Martin

2月11日 麥拿侖

2月14日 艾法托利

2月17日 法拉利

2月18日 平治

2月21日 Alpine

2月27日 愛快羅密歐



(威廉士尚未公布)