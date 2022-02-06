F1︱咸美頓終於打破沉默　平治車隊放下心頭大石連環發帖

撰文：吳慕兒
出版：更新：

7屆F1冠軍咸美頓，自從在阿布扎比終極戰爭議中失落冠軍寶座，便消失公眾眼前，惹來外界揣測他或會憤而退休，告別F1。
各位車迷到今天終可放下心頭大石，「咸爵爺」在Instagram和Twitter齊出新帖文，簡單一句：「我曾經離開了，如今我已回來！（I've been gone. Now I'm back!）」顯然意味他仍未有意退下來，比起車迷，平治車隊其實更加緊張。

咸美頓在社交媒體消失8星期，最新上載一張在大峽谷笑着的照片。（Instagram）

咸美頓在社交媒體消失8星期，自從被韋斯達賓（Max Verstappen）奪去F1冠軍，一直保持沉默。有傳言指，咸美頓和平治車隊均對在阿布扎比站作出爭議安全車決定的F1賽事總監馬斯（Michael Masi）極度不滿，威脅賽會必須辭退馬斯，否則或退出F1云云。

F1遲遲未就負責阿布扎比站的高層作出任何懲處，只稱會作出詳細報告，並在新賽季前跟全部20位車手開會檢討和溝通。英國傳媒每天在玩咸美頓「退休／不退休」競猜遊戲，。這位37歲英國車手銷聲匿跡兩個月後，最新上載一張在大峽谷前笑着的照片，他寫上：「我曾經離開了，如今我已回來！（I've been gone. Now I'm back!）」相信是車迷最想聽到的一句。

F1｜咸美頓沉默多時終於上水　一張照片間接確認「回歸」F1｜咸美頓打破沉默　聲明內容出乎意料　車隊公布戰車亮相日
咸美頓在Twitter和Instagram連環發文，「我曾經離開了，如今我已回來！」（Twitter）

F1新賽季即將展開，咸美頓之前遲遲未現身一度引來外界憂慮。今次他即使未明言是否重返F1，按照他不服輸的性格，有他這句「我回來了」，答案已不言而喻。他的最大對手韋斯達賓早已明言，不相信咸美頓會就此退休。

平治車隊在咸美頓出帖後連環發文。（Twitter）

最希望聽到這消息的，或許是平治車隊本身。咸美頓一出帖文，平治車隊「小編」立即轉發，在他的一句「我回來了」後面加上一個雙手合十的表情符號，頗有謝天謝地的感覺，當「他回來了」（He's back）成為F1網上熱門搜尋字眼，平治截取此圖像後在Twitter再出一帖，再說一句：「這就對了」（That's right）再加上一個OK表情符號，看來平治車隊較車迷還要緊張。

平治將在2月18日發布新戰車W13，這支連奪8屆F1車隊冠軍的德國廠隊，2022年將換上佐治羅素（George Russell）出賽，而「轉會」到愛快羅密歐的前平治車手保達斯，近日透露平治曾向他開出一年合約，惟他不欲再每年煩惱續約問題，決定轉到願開出較長合約的愛快羅密歐。

F1車隊新車發布日（截至2月1日）：
2月4日　哈斯
2月9日　紅牛
2月10日 Aston Martin
2月11日 麥拿侖
2月14日 艾法托利
2月17日 法拉利
2月18日 平治
2月21日 Alpine
2月27日 愛快羅密歐

（威廉士尚未公布）

F1｜咸美頓未定是否續戰新一季　外媒：平治用他作籌碼F1︱咸美頓又輸一次　韋斯達賓獲車手選為年度最佳F1︱咸美頓為何消失了？　弟弟Nicolas：「社交媒體毒性太強」F1｜韋斯達賓攜女友領獎　回應咸美頓退役傳聞：他沒原因停下來F1｜咸美頓缺席頒獎典禮或有手尾跟　新任主席放狠話施下馬威F1｜人少好辦事？　澳洲站防疫一刀切　避免祖高域式尷尬F1熱話︱車神之子深情慶祝米高舒密加生日　「感激你給我的一切」F1｜韋斯達賓女友大有來頭　名將之後　與兩紅牛車手譜姊弟戀F1｜炒車間接令咸美頓失冠　加拿大百億闊少與女友慘遭死亡威脅F1︱咸美頓爭議失冠　平治話事人禾夫與保達斯拉大隊開心夜蒲F1｜咸美頓爭議判決下失冠　歌手林俊傑疑抱不平喊冤F1｜韋斯達賓奪冠後剖白：或許是我導致父母離異　想再鬥咸美頓F1｜韋斯達賓父親嚴苛的愛造就世界冠軍　「他說痛我就叫他收聲」F1｜佩雷斯助隊友封王功不可沒　最強二佬看準時機出馬F1阿布扎比站｜裁判秒速轉軚　師弟兼新隊友為咸美頓抱不平F1︱韋斯達賓封王後深情剖白　紅牛總監慶幸一番安慰話最終用不上F1︱韋斯達賓奇蹟封王　與咸美頓鬥到最後一圈　一次意外逆轉勝F1｜韋斯達賓的世界冠軍之路　拒拍Netflix紀錄片　他用速度說話
一級方程式賽車F1
咸美頓