F1熱話︱車神之子深情慶祝米高舒密加生日　「感激你給我的一切」

1月3日是F1傳奇車手米高舒密加（Michael Schumacher）53歲生日，這位自2013年底滑雪意外後消失公眾眼前的一代「車神」，至今情況未明，兒子米克（Mick Schumacher）趁這個特別日子，上載年幼時與父親舒密加抱着他的照片，寥寥數語已盡顯深厚父子情。



米克上載年幼時父親舒密加抱着他的照片。（Instagram）

1999年出生的米克，現年22歲，舒密加2013年出事時，他只得14歲，但無損他與父親的情誼。事實上，早在2000年米克仍在手抱時，米高舒密加已時常抱着兒子出入賽事場，甚至讓小小的米克坐上駕駛座，感受當上賽車手的滋味。

米克趁父親53歲生日當天在Instagram分享的照片，正是穿上白色車手服的舒密加，在賽事場微笑抱着小時候的他，米克寫道：「像這樣的日子，是我培養出對賽事運動熱愛的重要元素，時至今天仍然影響着我。」

舒密加努力培育兒子米克當他的接班人，可惜這位7屆世界冠軍重創後一直在家療養，未能親自入場見證愛兒步他後塵在F1賽道馳騁。米克續稱，「我很感激你傳授給我的一切寶貴經驗，期盼未來可以親自創下新一章。」

米克的雙重身份：

米克2021年踏上F1舞台，父親不在他身旁自是一大遺憾，然而這無阻他的「車神之子」逐夢旅程。2022年他不止擁有哈斯車手的身份，同時還會兼任法拉利的後備車手。2021年12月22日，他親自在Instagram公布這消息。

車迷全在期待他有朝一日跟父親往日一樣披上躍馬戰衣，帶領這支意大利車隊重拾輝煌。

米克日日鍛煉去取勝：