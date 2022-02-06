F1｜咸美頓沉默多時終於上水　一張照片間接確認「回歸」

撰文：高詩琦
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F1七屆世界冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton）上季尾煞科戰在阿布扎比站，因末段的爭譜安全車事件失冠，一之後直沒有公開露面，平治方面更頻頻「放風」指他或不會再戰F1。
相隔近兩個月，咸美頓終於再度更新社交媒體。

咸美頓上周曾就自己的慈善基金發布聲明，宣布與天空電視台合作，改善黑人兒童的失學問題，但就沒有露面、也沒有談及賽車生涯，而他上一次更新社交媒體，已追溯至去年12月11日的阿布扎比站排位賽之後，到正賽落敗後，他一直沒有更新過社交媒體，更一口氣將Instagram上自己追踪的帳戶歸零，不過這也並非他第一次這樣做。

咸美頓（左）上季敗予首次奪得車手總冠軍的韋斯達賓（右），暫未能完成破紀錄的八屆冠軍。（Getty Images）

周六（5日）晚，他終於「上水」，在社交媒體發布一幀在美國大峽谷拍下的照片，相中的他身穿白衣、橙黃褲子，向着鏡頭微笑，他寫道：「我走了。現在我回來了！」

咸美頓一句簡短句子，瞬即引來極大迴響，全因在他「神隱」的期間，平治領隊禾夫（Toto Wolff）多次對外指，咸美頓因上季自己失冠的方式對賽會失去信心，未必續戰今季F1，不過外界普遍認為這是平治與國際車聯（FIA）及F1賽會談判的籌碼，希望借此逼FIA及賽會作相應的改進及人事調動，有指賽事總監馬斯（Michael Masi）或因而落台。

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一句「我回來了」，被視為咸美頓宣告自己續戰今季F1、會爭奪破紀錄的第八冠，「HE IS BACK」（他回來了）一度成為Twitter的熱門關鍵字，平治車隊也分享了咸美頓的帖文，似乎也間接「官宣」咸美頓續戰。

佐治羅素取代保達斯，成為平治的新任車手。（Getty Images）

平治將在2月18日發布新戰車W13，這支連奪8屆F1車隊冠軍的德國廠隊，2022年將換上佐治羅素（George Russell）出賽，而「轉會」到愛快羅密歐的前平治車手保達斯，近日透露平治曾向他開出一年合約，惟他不欲再每年煩惱續約問題，決定轉到願開出較長合約的愛快羅密歐。

F1車隊新車發布日（截至2月1日）：
2月4日　哈斯
2月9日　紅牛
2月10日 Aston Martin
2月11日 麥拿侖
2月14日 艾法托利
2月17日 法拉利
2月18日 平治
2月21日 Alpine
2月27日 愛快羅密歐

（威廉士尚未公布）

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