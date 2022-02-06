北京冬奧︱美女出沒注意　荷蘭女將3000米速滑破紀錄奪金

冬季奧運會向來俊男美女特別多，今屆賽事也不例外。北京冬季奧運女子速度滑冰3000米決賽，29歲荷蘭女將施賀頓（Irene Schouten）以3分56.93秒輕鬆封后，刷新塵封20年的奧運紀錄。

她不止實力超群，脫下眼罩後，更是個金髮碧眼的可人兒，賽場內的冰雪快要被她的美貌融化。



女子速度滑冰3000米決賽，荷蘭女將施賀頓（Irene Schouten）輕鬆封后。（Getty Images）

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施賀頓在歐洲和世界賽屢獲殊榮，偏偏與奧運金牌總是只差一點點，上屆平昌冬奧她在集體出發賽（mass start）得到一面銅牌，4年來她日夕訓練，就是為了今天。登上頒獎台最高一格，既高興更是如釋重負，「無論我自己還是荷蘭隊，都有巨大壓力，我很高興我做到了。」

「4年前，我未能達標參賽，因此今次我想贏。小時候，我有個贏得奧運金牌的偉大夢想，現在我終於擁有它了。」即使樣子標緻，令她輕易成為眾人目光焦點，施賀頓跟所有選手一樣，每天努力訓練，憑實力一步步登上頒獎台最高位置。

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有意思的是，今屆速度滑冰女子3000米決賽之中，有一位49歲零348天的德國選手佩治絲甸（Claudia Pechstein）。



這是她第8次參加冬奧，不但成為史上最年長的冬奧女選手，更是參賽最多屆的女將。佩治絲甸在決賽中以4分17.16秒，在20名參賽者中包尾，施賀頓今屆打破的奧運紀錄，正是她在2002年鹽湖城冬奧創下並保持20年的3分57.7秒。