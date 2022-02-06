北京冬奧｜49歲速度滑冰名將包尾　實際上大有來頭更創兩紀錄

北京冬奧速度滑冰賽場有一紀錄誕生，49歲又348天的德國選手佩治絲甸（Claudia Pechstein）第8次參加冬奧會，不但成為史上最年長的冬奧女選手，更是參賽最多屆的女將。
德國速度滑冰名將佩治絲甸，周六（5日）在北京冬奧女子3000米速度滑冰賽場創下紀錄，她不但成為史上最年長的冬奧女選手，還是冬奧八朝元老，與日本男子滑雪名將葛西紀明並列第一。
本月22日便迎來50歲生日的佩治絲甸，現職女警，在1992年的法國冬奧首度站上奧運舞台，當時她才20歲，沒想到一晃眼就成了八朝元老。今屆北京冬奧，她還擔任德國的持旗手。
佩治絲甸在周六的女子3000米速度滑冰賽事，成績為4分17.16秒，在20名參賽者中包尾，其奧運紀錄也被荷蘭美女冠軍Irene Schouten打破。雖然與她生涯最佳成績的3分57.35秒有一大段距離，但佩治絲甸賽後還是興奮的豎起了大拇指，又向鏡頭「畀心」，可見她很享受冬奧舞台。
該德國女將笑道：「沒辦法再快了，但我衝線後笑了，成績並不重要，最重要的是我能到這裏完成比賽。」
上屆她在賽後訪問時已自言是「祖母級」，她指她今次目標是參加第8次奧運，「我是全世界唯一一位參加過8屆冬奧的女性，今天的結果並不重要，重要的是我參加了比賽，我超級自豪」。
她還表示，今屆擔任持旗手是她生涯中的巔峰時刻，永遠不會忘記這個激動瞬間。
佩治絲甸曾在1992到2006年的冬奧，創下連續5屆奪得獎牌的紀錄，她生涯擁有5金2銀2銅，還曾在女子5000米速度滑冰項目取得三連霸。
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