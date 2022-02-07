北京冬奧｜谷愛凌第二跳失誤仍以第5闖決賽　晉級向觀眾送心心

中國隊在北京冬奧的獎牌希望之一，年僅18歲的中美混血兒谷愛凌，今日（7日）率先在自由式滑雪女子大跳台預賽登場，即使第二跳失手，她依然以總分161.25分晉級決賽。
18歲的谷愛凌（GU Ailing Eileen）是今屆冬奧的焦點選手之一，這名中美混血兒今日登場，出戰自由式滑雪女子大跳台預賽，25名選手爭奪12個決賽名額。
谷愛凌第一跳穩定落地，取得89分的高分，一度登上次席。谷愛凌第二跳完成空中動作，可惜着地時右腳滑雪板脫掉，只取得24.5分，能否晉級落在第三跳上。谷愛凌第三跳做出捉板轉體900度，完成動作兼穩穩落地，取得72.25分，她亦鬆一口氣，向觀眾們送上心心，並表示決賽見。
自由式滑雪女子大跳台3跳中，扣除最低分一跳，谷愛凌以161.25分排名第5位，順利躋身周二（8日）的決賽。至於另一名中國選手楊碩瑞則以20位完賽，無緣決賽。
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