美國單板滑雪傳奇因迷失深山而覺悟　宣布北京冬奧後退役

美國單板滑雪冬奧3金得主韋特（Shaun White）在周六（5日）的賽前記者會明確表示，北京冬奧不僅是他最後一屆奧運會，也是他最後一場比賽。



35歲的韋特是冬奧單板滑雪史上首個「三冠王」，他在長達45分鐘的記者會上宣布下周賽後退休。他回答問題時而沉思、時而心情激動，他坦言：「我想，我已經決定，這將是我最後一場比賽。」

35歲的韋特是冬奧單板滑雪史上首個「三冠王」。（Getty Images）

北京冬奧是韋特第五次參加冬季奧運，他在2006、2010和2018年三度奪得單板滑雪男子U型場地技巧冠軍，寫下最多冬奧單板滑雪金牌紀錄，也是奪得最多世界極限運動會金牌的運動員。

然而，2月11日，是北京冬奧單板滑雪U型場地技巧決賽日，也將是他生涯最後一戰。

韋特宣布在北京奧運後退役。（Getty Images）

韋特在記者會上透露，去年11月在奧地利訓練時，他罕有地在夕陽西下時分迷失於山中，當時膝蓋、背部和腳踝的傷患困擾着他，那一刻，他萌生了退役的念頭。

他說：「那是個悲傷又超現實的時刻。但是，也很快樂，我一面思考自己做過的事，一面看着太陽下山，然後想：『嘩！下次我在這裏，不再是為了學習技巧而有壓力，也不用擔心比賽的事』。」

「我想，我已經決定，這將是我最後一場比賽。」韋特在記者會上沉思後說。

今個賽季對韋特來說格外艱難，包括腳踝受傷、新冠疫情、為確保冬奧席位臨時加入瑞士之行等，令他身心俱疲。

他坦言，自己正努力享受人生最後一個大型比賽的每一刻，「我很幸運，到了這個年紀還能站在這裏。」