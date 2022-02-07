入籍美少女首戰冬奧跌倒哭成淚人　中國照闖花式溜冰團體決賽

中國花式溜冰入籍選手朱易，在冬奧首場賽事失利，她在周日（6日）出戰團體賽的女子單人短曲項目，出現多次失誤並敬陪末席。然而，中國隊藉前三個項目的積分，總和22分排名第5，冬奧史上首度闖進第二階段的自由滑決賽。



19歲的朱易，今日在團體賽的女子單人短曲項目中，於10位參賽者中最先上場，惟出現多次失誤，包括開場後不久的三周跳便因距離隔板牆過近而摔倒，心情受到影響，其後又在跳躍動作後外結環三周跳跳空，最終僅得47.03分敬陪末座。

19歲的入籍選手朱易首次出戰冬奧。（Getty Images）

此前，朱易在本賽季的花式溜冰短節目，最高得分為60分。她賽後接受傳媒訪問時不禁落淚，「第一個連跳失誤後，我的壓力很大，這也影響了我的第三跳，之前在訓練時，這個動作是沒有問題的。」

朱易首次出戰冬奧，發揮未如理想。（Getty Images）

她續說：「我也很傷心，我知道大家都很期待這場比賽，我希望能做到自己最好的水平，有一個好的成績，但是沒做到。現在感覺特別差，但比賽還是得繼續。」

ROC俄羅斯奧會女將Kamila Valieva則取得驚人的90.18分，排名第一並為團隊取得10分，第2名的日本女將樋口新葉則錄74.73分。

朱易失準後在接受訪問時落淚。（Getty Images）

朱易只得到1分團體積分，全隊從第3跌至第5，仍然成功晉級，主要是因為意大利女將也失準。

短節目比賽結束後，俄羅斯奧委會（ROC）獲累積36分，美國隊34分緊隨其後，日本隊29分、加拿大隊24分，中國隊則與格魯吉亞均累積22分。

根據規則，若發生平分情況，將依據獲得最高積分的兩個單項積分相加來決定排名；中國隊最高積分的兩個單項積分之和為16分，高於格魯吉亞隊的14分，成功取得最後一個自由滑決賽席位，將於周一（7日）爭金。

年僅15歲的俄羅斯奧委會（ROC）女將Kamila Valieva在該項目中取得第一名。（Getty Images）

花式溜冰團體賽在2014年索契冬奧會上，首次成為冬奧項目，中國隊在上屆平昌冬奧，僅得第6名止步，今屆是首次躋身決賽。

朱易是中國歷來第一位花式溜冰入籍選手，2018年初她在美國花式溜冰錦標賽新人組封后。同年轉籍中國，加入由前世界冠軍陳露執教的集訓隊，2019年賽季開始代表中國出賽。

點圖睇：溜冰場外的朱易