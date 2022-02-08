游泳｜本年世錦賽失而復得　布達佩斯同意舉辦6月上演

世界游泳錦標賽（長池）原定本年5月在日本福岡舉行，因為新冠肺炎Omicron變種病毒引發新一波全球疫情，早前宣布延期至明年。不過，國際泳聯（FINA）今日宣布與匈牙利政府達成協議，今年將在該國首都布達佩斯舉行一次世錦賽。
FINA公布今年6月18日至7月3日將於布達佩斯舉行世錦賽，目的為確保泳手在本年夏天有所目標。FINA指一直在疫情中尋找解決方法，強調面對當下的健康問題，需要多加想像，對此非常感激匈牙利政府願意舉辦。
聲明又稱，未來4年將有4次游泳世錦賽，加上2024年巴黎奧運，可以盡量為現役及未來運動員，提供比賽機會。
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