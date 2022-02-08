北京冬奧｜荷蘭「速度滑冰女王」奪金　連續5屆有金牌前無古人

荷蘭的烏絲特（Ireen Wüst）絕對配得上「速度滑冰女王」的外號！她在昨日（7日）的女子1500米速度滑冰造出1分53.28秒，以破奧運紀錄得金牌，並且成為首位連續5屆冬奧摘金的運動員。



35歲的烏絲特以0.44秒的優勢得到冠軍；自2006年都靈冬奧起，連續5屆都贏得金牌，成為史上首人。

烏絲特捧起冰墩墩。（Getty Images）

她在2006年首次參加奧運，贏得3000米冠軍，在之後的2010年溫哥華冬奧，她就贏得1500米。在2014年的索契冬奧，她贏得3000米及團隊追逐冠軍，而在上屆平昌，她也是1500米金牌。今屆她成功衛冕，贏得個人第6面金牌，也是她第12面奧運獎牌。