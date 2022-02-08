北京冬奧︱加拿大安全理由拒鬥俄羅斯　兩隊終戴罩比賽成史上首次

撰文：袁志浩
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北京冬奧女子冰球賽事，加拿大及俄羅斯奧委會在協議下一起佩戴口罩比賽，改寫了冬季奧運會的歷史。

今屆北京冬奧在疫情下舉行，令賽事出現不少「第一次」。

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據外國傳媒報導，女子冰球由加拿大對俄羅斯奧委會（ROC）的賽事，原先ROC球員已到場內熱身準備賽事，但加拿大遲遲未有入場，令俄方全隊在後備席「白等」。

加拿大球員拒絕出場，令俄羅斯球員白等。（Getty Images）

原來，因為ROC上周有6名球員確診，而俄方全隊最新檢測結果未能趕及在賽前出爐，令加拿大要求賽事押後1小時，希望等待檢測結果才比賽，以確保安全。

不過，最終由於賽程緊密，大會希望兩隊盡快比賽，加拿大提出要求ROC球員佩戴N95口罩上場，而俄方最終同意，前提是加拿大球員需要做同樣的事。

結果兩隊協議一起佩戴N95口罩出場，一分高下。（Getty Images）

結果形成兩隊同時戴上N95口罩於冰球場上競技的畫面，是今屆北京冬奧首例，也是冬季奧運以來的第一次。

ROC及後於比賽第三節獲告知全隊檢測呈陰性，獲准除掉口罩；但加拿大仍然戴口罩打足全場，球員卻未有因此影響表現，終以6：1輕取對手，賽後3戰全勝。

白衫的加拿大最終輕取俄羅斯奧委會。（Getty Images）
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