北京冬奧︱中國首金得主被指故意推標誌物　對手摔倒自己也遭殃

北京冬奧爭議不斷，中國短道速滑選手范可新疑似故意觸碰標誌物令對手摔倒，但最終她本人亦受影響滑出賽道。
今屆北京冬奧爆發不少爭議，日前在女子500米短道速滑半準決賽，中國跟加拿大運動員一次小插曲引發混亂，備受關注。
當時中國的范可新正跟加拿大運動員爭位，在她前邊的是另一位加國選手查爾絲（Alyson Charles）。從慢鏡頭可見，范可新的左手原先按着冰面，但觸碰了場邊的標誌物後，其手部有額外動作下令標誌物飛向前方的查爾絲。
正在高速轉彎的查爾絲被標誌物撞到重心腳後失平衡，最終飛出賽道，而後方的范可新在前方查爾絲摔倒之下，自己亦跌倒。
賽後查爾絲對此提出上訴，最後大會判定她獲得跌倒前所在的第2名，成功晉級下一輪賽事；而范可新則得第3。不過，大會未有針對范可新的爭議行為提供任何解釋，反而本先跟范可新爭位的加國選手，被裁定阻擋犯規被取消資格。
范可新是今屆冬奧中國首金成員之一，她跟隊友於短道速滑男女2000米混合接力項目拿下金牌。有關短片在網上瘋傳，有網民質疑范可新是故意干擾對手，就像瑪利奧賽車中的「掟龜」一樣，但事件真相，相信只有范可新本人才清楚。
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