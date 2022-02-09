阿仙奴爆公關災難　官方網站暗藏字句揶揄熱刺　急發聲明刪文

阿仙奴爆發公關災難，球隊官方商店網站被球迷揭發暗藏字句，無情地揶揄北倫敦宿敵熱刺的錦標荒。



有外國球迷發現，只要登入阿仙奴官方商店網站，在沒有選擇任何物品」下，點選右上角的「購物車」標誌，即會顯示「你的『購物車』跟熱刺的獎盃櫃一樣空」。

阿仙奴官方商店網站上出現揶揄熱刺的字句。（網上截圖）

「你的購物籃跟熱刺的獎盃櫃一樣空」。（網上截圖）

熱刺自2008年擊敗車路士贏得聯賽盃冠軍之後，一直未有錦標落袋，相反阿仙奴於同時段先後8奪冠軍，包括4度高舉足總盃，也4次贏走社區盾。

事件隨即在網上引起討論，阿仙奴球迷當然讚好，「這樣很沒風度，但我很喜歡」、「這是不錯的市場營銷策略，增加了網站點擊率」，「負責人值得讚賞」。

熱刺對上一次捧盃是2008年的聯賽盃冠軍。（資料圖片／Getty Images）

不過，熱刺球迷便炮轟兵工廠，形容如此手段不必要，也十分「低賤」，更重提槍手因一名球員確診而申請北倫敦打吡延期一事，「這證明現在的熱刺已經威脅到阿仙奴。」

阿仙奴及後發表聲明，強調有關字句從未獲得官方批准，「這些字句錯誤地在網站上發放，過程也欠缺適當的檢查，我們會盡快移除。」

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