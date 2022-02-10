北京冬奧︱四周跳之王陳巍克服心魔首奪金　花式溜冰雙王決再留憾

北京冬奧花式溜冰男子決賽，三屆世界冠軍陳巍日前在短節目（short programme）克服上屆嚴重失手心魔，以新世界紀錄的113.97分首名晉級今天（10日）的自由滑賽事。

壓軸出場成功抵住壓力，再次以全場最高的218.63分、總分332.60，首度奧運封王。較為可惜的是，日本「冰王子」羽生結弦今屆一再失手，跟平昌冬奧一樣，一場萬眾期待的兩代王者對決，荒腔走板不似預期。



陳巍做完多組高難度動作，已知自己篤定封王，神情輕鬆。（Getty Images）

22歲的美籍華裔選手陳巍，早在2016年升上成人組作賽後已火速冒起，他以跳躍動作出色見稱，有「四周跳之王」（quad king）美譽。2018平昌冬奧被視為日本「冰王子」羽生結弦最強挑戰者。可惜只有18歲的他在沉重壓力下，接連在團體賽和個人賽短節目中失手，僅以第17名成績晉身自由滑。

上屆奧運羽生結弦最終順利衛冕，然而陳巍並未因獎牌無望放棄，在自由滑嘗試作出史無前例的6次四周跳，最終5跳成功，以215.08分刷新奧運紀錄獲得自由滑首名，總排名連跳12級升上第五。自此之後，他連奪2018、2019、2021三屆世錦賽冠軍（2020年賽事因疫情取消）。疫情之下，患有哮喘的羽生結弦鮮有外出比賽，加上持續受傷患影響，狀態成疑，今屆賽事前二人位置對調，陳巍變身大熱門，羽生結弦的王座備受考驗。

羽生結弦未能創歷史，四周半跳著地失敗。（Getty Images）

雙王對決2.0，很可能因為溜冰場上一個洞留下遺憾。羽生結弦在短節目首跳失手，一次後內四周跳（quad Salchow）嚴重失手，變成只得一周，今天比賽前，分數落後陳巍18.82分。賽後他說，「當我起跳時，卡着一個洞。可能是其他選手作動作造成，結果我踩到那個洞，所以第一次起跳沒跳起來。」

今天羽生結弦在自由滑再度失手，只得188.06分，能夠威脅陳巍的只有兩位日本選手宇野昌磨、鍵山優真，以及韓國選手車俊煥。自由滑出場順序按短節目得分編排，愈高分者愈後出場，短節目排第四的車俊煥、第三的宇野昌磨和第二的鍵山優真先後在跳躍動作失手，陳巍壓軸登場，所有跳躍動作全部無問題，即使部分連接動作有瑕疵未能刷新自己保持的總分世界紀錄，仍以總分332.60首度奪得冬奧金牌，並刷新羽生結弦的奧運總分紀錄。18歲的鍵山優真得到銀牌，上屆銀牌得主宇野昌磨得到銅牌。

陳巍回到父母的祖國，奪得一面奧運金牌。（Getty Images）

陳巍不止溜冰技術出色，也是名超級學霸，2018年考入耶魯大學，及後因備戰北京冬奧休學。他在美國鹽湖城出生，是家中幼子，對上有2兄2姐。

爸爸陳志東是廣西人，媽媽王禾是北京人，1988年陳志東留學美國攻讀藥劑學博士，兩夫妻初到美國時不認識任何人，王禾連英語也不懂。不過他們努力闖出一片天，陳志東之後開設一間小型生物科技公司，王禾在醫院任繙譯員。他們一家熱愛象棋，日常生活中總是嘗試以下棋所得經驗尋求解決方法，陳巍上屆奧運慘遇挫折，卻一再能夠愈戰愈強，冷靜沉着，毅力驚人，自小受象棋訓練或多少帶來幫助。