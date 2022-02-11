北京冬奧｜瑞士女將圓夢摘高山滑雪金牌　原來係「瑞士碧咸」老婆

瑞士的娜拉古特（Lara Gut-Behrami）今日在北京奧運的高山滑雪女子超級大迴轉中摘金，贏得今屆第二面獎牌，而且是她滑雪生涯首面金牌。各位球迷，看到娜拉古特的夫姓時，有沒有感到熟悉？他的丈夫比哈美（Valon Behrami）在足球壇亦薄有名氣，效力過多支四大聯賽的球隊，並有「瑞士碧咸」的外號。



30歲的娜拉古特今日在高山滑雪女子超級大迴轉中，造出1分13.51秒的成績獲得冠軍，成為首位在這個項目摘金的瑞士人。

娜拉古特以1分13.51秒贏冠軍。（Getty Images）

這是娜拉古特滑雪生涯第三面奧運獎牌，她在2014年的索契冬奧贏過落山賽銅牌，而在今屆北京奧運，她早前已經在大迴轉摘銅，如今終於取得個人首面奧運金牌。

經歷3屆奧運，終於贏得首金，娜拉古特說：「我一直都希望，人生入面可以嘗試一次贏奧運金牌的感覺。比賽總是爭持激烈，但很高興今日發生了！」在去年的世錦賽，她贏得超級大迴轉及大迴轉雙料冠軍。

娜拉古特的另一半也是運動員，他是前瑞士足球國腳比哈美，兩人在2018年結婚，接着娜拉古特還加上夫姓出賽。比哈美司職右中場、防守中場，亦可任右閘，傳中也不錯；他憑相似的踢法、俊朗的外表及時尚的打扮，被歐洲傳媒稱為「瑞士碧咸」。

比哈美是「球壇浪人」，效力過多間球會。（Getty Images）

36歲的比哈美踢過熱拿亞、拉素、韋斯咸、費倫天拿、漢堡、屈福特及烏甸尼斯等多間球會，現效布雷西亞。