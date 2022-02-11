北京冬奧︱中國蘇翊鳴疑因裁判走漏眼錯失金牌　揭竟是鏡頭惹的禍

撰文：袁志浩
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中國滑雪新星蘇翊鳴於北京冬奧男子單板坡面障礙技巧賽贏得銀牌，事後賽事裁判長卻承認，在比賽中少扣最終金牌得主、加拿大運動員柏洛特（Max Parrot）分數，或因此令蘇翊鳴錯失冠軍。

北京冬奧男子單板坡面障礙技巧賽早前已結束，17歲中國滑雪新星蘇翊鳴以88.7分贏得銀牌，成為首位在單板滑雪項目奪牌的中國運動員。而加拿大選手柏洛特（Max Parrot）憑一記1440度的「後空翻4扭轉」，以90.96分奪金。

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柏洛特被指在第二輪動作中有失誤，卻意外逃過裁判法眼。（Getty Images）

不過，由於蘇翊鳴在比賽中兩度完成兩次轉體1800度的動作，是全場唯一完成5周轉體的選手，最終卻無緣金牌，在網上引起熱議；事後更有人發現，柏洛特在完成動作時有失誤，不應該拿下高分。

就此，該決賽裁判長Iztok Sumatic近日受訪為事件解釋，他承認裁判走漏眼，在評分時犯錯。「第一，在我們唯一得到的畫面及角度下，柏洛特表現得很完美；第二，那是直播，我們必須在短時間內下決定。」

蘇翊鳴最終在比賽以2.26分屈居亞軍。（Getty Images）

Iztok Sumatic表示，裁判如對任何動作有疑問，的確可要求看慢鏡，但由於10人裁判團全都被鏡頭「騙」過，最終沒行使此權利。「當時就連其他教練也覺得柏洛特沒出錯，我們亦只能基於自己看到的東西去評分，大家那刻都很有信心（評分正確）。」

他透露，當自己發現有問題時已經太遲，「大家都說：『糟糕了，這是我們從沒看過的角度。」但分數已經提交了，正在處理中，比賽就是行『即時評分』機制，我們下了決定便不能更改。」

有外國評述員稱，按規例柏洛特的犯錯應倒扣3分，即意味若裁判當時打分正確，蘇翊鳴應壓過對方奪金。Iztok Sumatic也認同，一切正確的話，分數變得不一樣，「但這仍視乎很多因素。」

有指蘇翊鳴本應收穫金牌，暫未知中國隊會否上訴。（Getty Images）

暫未知中國代表團接下來會否就成績提出上訴，但蘇翊鳴教練佐藤康弘發聲明表示，自己和蘇翊鳴理解即時評分的難度，懇請公眾停止批評。

「說實話我感到很遺憾，但我很快想到這也是比賽過程之一，因此對結果表示尊重。」

「我也覺得這結果可能正是蘇翊鳴未來更加刻苦訓練的動力。最重要是，我們目的是蘇翊鳴全力以赴，展現最好的自己，我們已經做到，因此感到非常滿意。」

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