北京冬奧｜中國冰球隊初登場慘吞美國8蛋　隊長：出戰奧運感自豪

中國男子冰球隊首度在冬季奧運登場，首戰遇上由大學生組成的美國隊，未能取得冬奧首個入球外，更慘吞8蛋。縱然戰果未如理想，中國冰球隊隊長葉勁光賽後表示，能夠站在冬奧舞台，感到驕傲及自豪。
中國冰球隊首度出戰冬奧，男子隊25人中，有15名是入籍兵，參賽資格一度惹來爭議，最終國際冰協亦認可入籍兵的資格。
中國隊首戰與美國隊交手，因疫情關係，美國隊只派出大學生或次級球員出戰。中國隊第一節依然頂得住，僅失一球，隨着比賽進行，雙方的差距愈來愈明顯，美國次節再攻入3球，拉開4：0。美國隊在最後一節主導戰局，中國單節被4度射破大門，最終慘吞美國隊8隻光蛋。
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中國男子冰球隊備戰北京冬奧：（按圖放大）
縱然吞下一場大敗，中國隊隊長﹑36歲的葉勁光（Brandon Yip）依然感到光榮，「我們為今次冬奧準備6年多，如今終於有機會站上奧運舞台，我們感到十分驕傲及自豪。當然，賽果未如理想，我們會好好總結及改善，希望為其後對德國及加拿大作好準備。」
德國與加拿大的實力強橫，即使首仗慘吞8蛋，葉勁光的信心依然不減，「我們會繼續戰鬥，我們是戰士，我們要讓中國感到自豪。」
中國冰球隊主教練辛拿達（Ivano ZANATTA）坦言，今次參賽重點不在勝負，「冬奧是一個大好機會，向中國年輕人展示什麼是冰球，讓他們更了解這項運動，培育更多明日之星，這就是最大的勝利，希望冰球文化可在中國落地生根。」
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