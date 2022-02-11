北京冬奧｜平野步夢不滿評分化悲憤為力量　大技3連發奪金創歷史

兩屆冬奧單板滑雪銀牌平野步夢，在北京冬奧如願奪得個人首面奧運金牌，並成為史上首位在冬奧場上做出「triple cork 1440」的滑雪選手。



日本「二刀流」極限運動選手平野步夢，在去年東京奧運滑板（公園賽）失利，今次返回主攻的冬季奧運戰場，勢不可擋。「仍然沒有金牌的實感，終於實現了小時候的夢想了，心想要在這裏展現出一直以來的努力。」23歲的他在賽後臉露笑容說。

平野步夢在個人第三屆冬奧，終突破銀牌奪金而回。（Getty Images）

這便是平野步夢的原動力。在今早上演的冬季奧運單板滑雪半管項目12人決賽，以預賽第一名晉級的平野步夢，在第一輪已經展現攻擊力，使出自去年完成東京奧運後便苦練的「triple cork 1440」（斜向翻騰3周、轉體1440度）大絕，惜在落地時失平衡，僅以33.75分名列第9。

平野步夢在第二輪分數意外地低，場內對評判發出噓聲。（Getty Images）

平野步夢在第二輪再施以「triple cork 1440」，今次他加上更高技巧並成功完成動作，得分卻以91.75分落後於澳洲選手（92.50分）屈居第二名。分牌展出分數後，場內的不少外國選手團觀眾都報以噓聲，連平野步夢都感到不滿。

「第二輪的分數不能接受，在最後一跳盡情地把憤怒化成動力。」他說。

平野步夢在三輪均施展「triple cork 1440」大絕，成為冬奧史上首個做出該高難度技巧的選手。（Getty Images）

「在最後一跳盡情地把憤怒化成動力。」平野步夢說。

在第二輪仍處於落後的平野步夢，把不甘化成力量，在最後一輪完美連發「triple cork 1440」大絕，最終以技驚四座的表現取得96.00高分，力壓澳洲的Scotty James，後上奪金。

上屆平昌奧運金牌、美國名將韋特（Shaun White）也上前擁抱和恭賀平野步夢，後者終於能在個人第三屆冬奧奪金而回，今屆僅得第4名的韋特在生涯最後一戰，能見證平野的「triple cork 1440」三連發歷史，他在賽後更兩手捧着平野的臉蛋，場面感人。

23歲的平野步夢為日本取得首面單板滑雪金牌。（Getty Images）

「平野三兄弟」 電視台NHK直播澄清

平野步夢的弟弟平野海祝首次參加冬奧，以三輪中最高分75.50分排第9名，另外兩名日本選手戶塚優鬥及平野流佳，則分列第10和第12。

今場決賽也發生了有趣的小插曲，由於決賽中有3名「平野選手」，據日媒報道，直播時不少觀眾都以為三名選手是三兄弟，但其實平野佳流只是同姓而沒有血緣關係，網民也感到混亂而留言：「他們不是兄弟嗎？」、「哪個平野才是兄弟？」，連電視台NHK直播時都要化解大家的疑惑，澄清平野佳流不是兄弟之一。

弟弟平野海祝（左）在賽後與奪得金牌圓夢的平野步夢相擁。（Getty Images）