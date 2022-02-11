北京冬奧｜美國單板滑雪三金名將最後探戈　感動告別留下小遺憾

北京冬奧單板滑雪U型場地，歡呼聲此起彼落，美國傳奇選手韋特（Shuan White）最後一跳，接連做出轉體1440，着地時失手，歡呼聲沒有就此退減，事關在場的選手及觀眾也知道，這就是韋特生涯最後一跳，這名美國滑雪傳奇除下頭盔揮手示意，一切也要完了，韋特的眼淚亦徐徐落下：「完成了，鬆一口氣」



男子單板滑雪U型場地技巧決賽，日本「兩棲」選手平野步夢最後一跳勇奪96分，反勝澳洲的占士（Scotty James），首度贏得奧運金牌，瑞士的舒赫（Jan Scherrer）則摘下銅牌。

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平野步夢（中）力壓澳洲及瑞士選手，首度贏得冬奧金牌。（Getty Images）

出戰北京冬奧前，美國滑雪傳奇韋特在記者會上宣布，今屆奧運是他的最後一戰，即將與單板滑雪說再見。韋特首跳取得72分，其後次輪再下一城，拿下85分，一度殺上三甲，這名35歲的美國名將最後一跳孤注一擲，結果在兩次轉體1440後落地失手，未能改善分數，結果以2.25分的些微差距，「梗頸四」完成賽事，與獎牌擦身而過。

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韋特最後一跳失手，篤定無緣三甲。（Getty Images）

隨着這次失手，韋特輝煌的滑雪生涯也劃上句號，在2006﹑2010及2018冬奧贏得金牌，亦是史上奪得最多世界極限運動會金牌的運動員。

韋特返回終點時，特意除下頭盔及眼罩，向在場的觀眾揮手示意，現場的掌聲及歡呼聲沒有停歇，在場的後輩亦向這名滑雪界傳奇鼓掌。韋特停下的一刻，心情甚為激動，不禁落淚，更與其他選手相擁。當比賽結束後，韋特與平野步夢及占士等年輕選手擁包，逐一向新星們致意。

韋特返回終點時，脫下頭盔及眼罩，向在場觀眾示意。（Getty Images）

韋特賽後接受訪問，流淚除了不捨，也有丁點不甘，「我希望在最後一輪可以做得更加好，我的後腳十分酸軟，就像不是我的腳，可能是因為太緊張，所以最後失手了，我已經用盡全力，如今完成了，我鬆一口氣。」

征戰滑雪場多年，韋特的膝蓋、背部和腳踝也傷患困擾，加上35歲之齡，能夠以第4名完成賽事，殊不簡單，他也對成績大為滿意，「我對第4名的成績感到驕傲，我亦為自己在這項目創下的成績及生涯感到自豪。」

韋特結束滑雪生涯，心情難免激動。（Getty Images）

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