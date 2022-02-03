足球熱話︱簡斯路幾乎成為曼聯一員　曼迷悲嘆：若他加盟便無今天

曼城守將簡斯路（João Cancelo）自2019年加盟以來愈踢愈好，攻守兩端皆得宜，已成為英超其中一位最佳守將。英超官方足球經理人遊戲英超Fantasy近半玩家將他收納陣中，足證他表現之優秀。

近日爆出他原來幾乎成為曼聯一員，曼聯球迷對於錯失這位頂級守將卻一反常態，不見憤慨，一個二個均如近日ViuTV大熱劇集《IT狗》角色Never「上身」，十分搞笑。



簡斯路加盟曼城後，攻守皆強，盡顯級數。（Getty Images）

2019年夏天曼城以6000萬英鎊從祖雲達斯羅致簡斯路，同時將守將丹尼路以3410萬英鎊賣到都靈，因此藍月亮實際僅支付2590萬英鎊便得到這位葡萄牙守將。

加盟首季他一度未能適應，惟在哥迪奧拿教導下漸入佳境，已今累積106次上陣，取得8入球、14助攻，升格為英超最強「帶刀侍衛」之一。他跟曼城的合約尚有三年才屆滿，球會已急急加人工留人，與他續約至2027年。此時英國傳媒突然爆出，其實他在尼維利兄弟力薦下，幾乎成為曼聯一員。

簡斯路表現對辦，獲曼城加人工續約至2027年。（Twitter）

曼聯前隊長加利尼維利2015年12月曾執教西甲球隊華倫西亞，弟弟菲臘尼維利當他副手，當時適逢簡斯路從賓菲加來投第二季。英國《倫敦標準晚報》記者James Robson在Twitter連番發帖文，指簡斯路獲尼維利兄弟連番推薦予曼聯行政總裁活華特，但曼聯拒絕行動，「他現在已是曼城基石。」

尼維利兄弟深愛曼聯，曾多次親身向活華特大力推薦簡斯路，認為母會一定不可錯過此子。可是剛在2月1日離任曼聯執行副主席兼行政總裁職務的活華特（Ed Woodward），無視尼維利兄弟的意見，簡斯路2018年轉投祖雲達斯一季後，終在2019年來到曼徹斯特，加盟曼聯同市宿敵曼城，並一步步如尼維利兄弟預料，領軍馳騁英超。

曼聯球迷得知簡斯路幾乎加盟，個個Never上身狂爆負能量金句。（《IT狗》截圖）

曼聯球迷得知這個消息後，竟毫不生氣，甚至慶幸他沒有成為球隊一員，有球迷稱：「沒有一個球員在我們簽入他後變得更好，所以無所謂。如果他加盟曼聯，永遠也不能達到今天成就（He would never have become the player he is now if he'd gone to us）。」

點圖睇：曼迷個個Never上身

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另一球迷說，「自從2014年以來，我從未見過一個曼聯球員進步過。因此我懷疑，假如他加盟曼聯，我們能否見到在曼城那樣子的簡斯路。多謝格拉沙家族，我們正毀掉球員的職業生涯。」

曼迷金句層出不窮，有人稱：「那分別就是，我們有蘇斯克查，他們有哥迪奧拿。簡斯路如何加盟曼聯，便會成為水貨。」一眾曼聯球迷個個Never上身，狂爆負能量金句，沒有一個人為錯失如此良將生氣，事關他們對管理層早已「哀莫大於心死」，個個附帶一個 ＃GlazersOUT，只想班主格拉沙家族下台。

或許正如精神科醫生Kübler-Ross在《On Death and Dying》一書中提出的「悲傷的五個階段」（Five Stages of Grief），曼迷早已在傳奇領隊費格遜2013年退休後，越過否認、憤怒、懇求頭3個階段，進入沮喪和接受這兩個最後階段。