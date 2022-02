足球熱話︱簡斯路幾乎成為曼聯一員　曼迷悲嘆：若他加盟便無今天

曼城守將簡斯路(João Cancelo)自2019年加盟以來愈踢愈好,攻守兩端皆得宜,已成為英超其中一位最佳守將。英超官方足球經理人遊戲英超Fantasy近半玩家將他收納陣中,足證他表現之優秀。

近日爆出他原來幾乎成為曼聯一員,曼聯球迷對於錯失這位頂級守將卻一反常態,不見憤慨,一個二個均如近日ViuTV大熱劇集《IT狗》角色Never「上身」,十分搞笑。



簡斯路加盟曼城後,攻守皆強,盡顯級數。(Getty Images)

2019年夏天曼城以6000萬英鎊從祖雲達斯羅致簡斯路,同時將守將丹尼路以3410萬英鎊賣到都靈,因此藍月亮實際僅支付2590萬英鎊便得到這位葡萄牙守將。

加盟首季他一度未能適應,惟在哥迪奧拿教導下漸入佳境,已今累積106次上陣,取得8入球、14助攻,升格為英超最強「帶刀侍衛」之一。他跟曼城的合約尚有三年才屆滿,球會已急急加人工留人,與他續約至2027年。此時英國傳媒突然爆出,其實他在尼維利兄弟力薦下,幾乎成為曼聯一員。

簡斯路表現對辦,獲曼城加人工續約至2027年。(Twitter)

曼聯前隊長加利尼維利2015年12月曾執教西甲球隊華倫西亞,弟弟菲臘尼維利當他副手,當時適逢簡斯路從賓菲加來投第二季。英國《倫敦標準晚報》記者James Robson在Twitter連番發帖文,指簡斯路獲尼維利兄弟連番推薦予曼聯行政總裁活華特,但曼聯拒絕行動,「他現在已是曼城基石。」

尼維利兄弟深愛曼聯,曾多次親身向活華特大力推薦簡斯路,認為母會一定不可錯過此子。可是剛在2月1日離任曼聯執行副主席兼行政總裁職務的活華特(Ed Woodward),無視尼維利兄弟的意見,簡斯路2018年轉投祖雲達斯一季後,終在2019年來到曼徹斯特,加盟曼聯同市宿敵曼城,並一步步如尼維利兄弟預料,領軍馳騁英超。

曼聯球迷得知簡斯路幾乎加盟,個個Never上身狂爆負能量金句。(《IT狗》截圖)

曼聯球迷得知這個消息後,竟毫不生氣,甚至慶幸他沒有成為球隊一員,有球迷稱:「沒有一個球員在我們簽入他後變得更好,所以無所謂。如果他加盟曼聯,永遠也不能達到今天成就(He would never have become the player he is now if he'd gone to us)。」

點圖睇:曼迷個個Never上身

另一球迷說,「自從2014年以來,我從未見過一個曼聯球員進步過。因此我懷疑,假如他加盟曼聯,我們能否見到在曼城那樣子的簡斯路。多謝格拉沙家族,我們正毀掉球員的職業生涯。」

曼迷金句層出不窮,有人稱:「那分別就是,我們有蘇斯克查,他們有哥迪奧拿。簡斯路如何加盟曼聯,便會成為水貨。」一眾曼聯球迷個個Never上身,狂爆負能量金句,沒有一個人為錯失如此良將生氣,事關他們對管理層早已「哀莫大於心死」,個個附帶一個 #GlazersOUT,只想班主格拉沙家族下台。

或許正如精神科醫生Kübler-Ross在《On Death and Dying》一書中提出的「悲傷的五個階段」(Five Stages of Grief),曼迷早已在傳奇領隊費格遜2013年退休後,越過否認、憤怒、懇求頭3個階段,進入沮喪和接受這兩個最後階段。