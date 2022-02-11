北京冬奧｜港將朱定文短道速滑資格賽出局：希望更多市民支持

21歲的短道速滑港將朱定文周五（11日）作個人冬季奧運處子戰，他在男子短道速滑500米資格賽出局。賽後他透露需時間考慮未來路向。



朱定文在男子短道速滑500米資格賽第8組出賽，同組有世界紀錄保持者、中國選手武大靖，意大利的團體混合接力銀牌功臣Pietro Sighel，及荷蘭選手Dylan Hoogerwerf，朱定文第一圈便被其餘3名對手拋離，最終以44.857秒完成，得小組第3位，無緣晉級，荷蘭選手則未能完成賽事。

朱定文出戰個人首屆冬奧。（Getty Images）

朱定文賽後接受電視台訪問時指，受荷蘭選手Dylan Hoogerwerf比賽途中摔倒影響了自己的節奏，跟對手一同起跑亦不太適應，「時間沒突破個人最好成績、發揮也不是最好」。

他透露，連日來很多香港市民都向他送上鼓勵，並指出香港是個沒有冰雪的城市，取得冬奧門票已是難得，「團隊還有很多優秀運動員，希望市民往後可以繼續支持」。

談及未來計劃，朱定文指之後一個月會隨港隊出戰世界錦標賽，但未有詳細安排；談及未來，他希望繼續以運動為事業，「過幾天會再考慮學業，要兼顧學業和運動較難，需時間考慮」。