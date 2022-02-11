北京冬奧｜奧地利滑雪好手半年前被踢出國家隊　兼職維生竟奪金

在高山滑雪打滾8年，奧地利選手史萊斯的戰績算不上突出，上年夏天更失去國家隊的位置。在放棄與繼續的十字路口，史萊斯選擇繼續，幸好當時他作出這個決定，否則他將錯過了這面奧運金牌。



高山滑雪男子全能賽，參賽選手需要出戰落山賽（Downhills）及迴轉賽（Slalom）兩個項目，史萊斯（Johannes Strolz）戰畢落山賽後排第4位，這名29歲的奧地利選手在迴轉賽扳回一城，以47.56秒完賽，壓過挪威及加拿大選手，後來居上奪金。

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史萊斯在迴轉賽以47.56秒首名衝線。（Getty Images）

史萊斯並非家族首人贏得這面高山滑雪全能賽金牌，他的父親曉拔（Hubert Strolz）曾在1988卡加利冬奧中贏得冠軍，史萊斯父子創下歷史，成為史上首對在高山滑雪相同項目贏得金牌的父子，「如父親一樣拿下金牌，是我夢想成真的一刻，這面金牌對我有超凡的意義。」

史萊斯父子創歷史，是首對高山滑雪相同項目奪金的父子。（奧運Twitter截圖）

雖說是成長在滑雪家族，但史萊斯的滑雪路並不易走。過往8年，史萊斯一直沒有亮眼的戰績，在世界盃分站取得第10位，已是他的最佳成績。浮浮沉沉之際，去年夏天失去國家隊的位置，史萊斯站在人生交叉點，究竟應放棄，還是繼續？

「我當時非常接近結束滑雪生涯，滿腦子都是問號，在想我能否繼續做職業運動員？我能否繼續滑下去？」史萊斯面對抉擇難免煩惱，卻因為教練的一句話下定決心，「他們（教練）說暫時不能把我留在隊中，但認為我有能力成為世界級的選手。」

史萊斯在迴轉賽扳回一城，贏得高山滑雪男子全能賽的金牌。（Getty Images）

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教練是否說客套話也不重要，因為史萊斯深信自己有能力，加上家人及女朋友的鼓勵下，他決定繼續滑下去。為了應付滑雪的開支，史萊斯不惜在小鎮上做警察，駕駛巡邏車指揮交通。

一扇門關上，就有另一扇門打開，德國高山滑雪容許他隨隊訓練，史萊斯的堅持終有收穫，今年1月的瑞士阿德爾博登（Adelboden）世界盃，他贏得迴轉賽冠軍，生涯首度稱霸外，同時搭上冬奧的尾班車。

若果史萊斯當時沒有堅持下去的話，根本連參加奧運的希望都沒有。

史萊斯今年1月贏得世界盃，是他生涯的轉捩點。（資料圖片／Getty Images）

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