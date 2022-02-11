北京冬奧｜瑞典女將請假去奧運　終奪混雙銅牌　上海同事表示震驚

向來大賽也有不少職場奇聞，例如世界盃有老闆在直播中看到請了病假的員工去睇波，今次在北京冬奧就有一名上海「打工仔」驚覺，原來身邊多了一名奧運銅牌同事。
一名上海網友在網上發表「難以置信」的消息，表示發現身邊同事請假參加冬奧，最終獲得一面銅牌，此消息速速登上微博熱搜。據了解，上海網友所指的同事為瑞典選手阿米達迪華爾（Almida de Val），她在冰壺混雙賽中與隊友奧斯卡攜手取下一面銅牌。
25歲的阿米達迪華爾首度出戰奧運，為2017年世青冠軍的她更擁有瑞典皇家理工學院工程學碩士學位。她現於阿克蘇諾貝爾公司瑞典分行工作，公司主要業務為油漆及塗料。據中國分公司負責人指，阿米達迪華爾的確請假參與奧運，公司上下非常支持，而她將在2月14日復工。
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