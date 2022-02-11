北京冬奧｜捷克女將雙軌發展　衛冕單板滑過首關　高山滑三甲不入

2018年平昌冬奧，捷克的莉迪卡首度在奧運舞台亮相，隨即帶來一大驚喜，分別在單板滑雪及高山滑雪奪金，成為史上首名女子選手在不同項目贏得冠軍。

26歲的莉迪卡早前已在單板滑雪女子平行大迴轉衛冕，今日再轉戰高山滑雪，力爭再度成為「雙金」選手。



4年前的平昌冬奧，捷克滑雪好手莉迪卡（Ester Ledecka）橫空出世，首度參與奧運便寫下歷史。當年只得22歲的莉迪卡分別出戰單板滑雪女子平行大迴轉（Women's Parallel Giant Slalom）及高山滑雪超級大迴轉（Women's Super-G），是史上首名女子選手在同一屆冬奧中參與兩個不同的項目。

莉迪卡先在單板滑雪奪金，其後出戰高山滑雪，以0.01秒之差封后，不論單板或雙板滑雪她也擅長，今屆北京冬奧力爭兩項衛冕。

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莉迪卡在平昌奧運一戰成名，個人包攬兩面金牌。（資料圖片／Getty Images）

一戰成名，莉迪卡在北京冬奧前接受奧運官網訪問，問及究竟她是單板滑雪或高山滑雪選手？小朋友才作選擇，莉迪卡說：「我心底認為自己是半個單板滑雪選手，半個高山滑雪選手。」

莉迪卡率先在周二（8日）出戰單板滑雪，過關斬將殺入決賽，擊敗奧地利選手奪金，衛冕先過第一關。

莉迪卡在單板滑雪平行大迴轉順利衛冕。（Getty Images）

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莉迪卡隨即收拾心情，準備今日的高山滑雪超級大迴轉，她做出1分13.94秒，與瑞士的金牌選手距離0.43秒，只能以第5位完成，無緣衛冕。縱然無法再創歷史，莉迪卡也感激團隊，短時間內為她準備一切。

雖然未能重寫平昌奧運的兩金戰績，莉迪卡在早前與奧運官網的訪問中豪言，她有信心接二連三創下雙金的佳績，相信北京冬奧不會就此打擊她。

莉迪卡在女子超級大迴轉衛冕失敗。（Getty Images）

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