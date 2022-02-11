北京冬奧｜中國男冰吞美國8蛋　雙方大打出手　網民：氣勢站住了

冰球項目向來碰撞多，由打球變打人也習以為常，就如昨日的中國0：8不敵美國一戰中，雙方也有肢體衝突。



北京冬奧男子冰球A組賽事，中國隊首度亮相，惟面對傳統勁旅美國，中國慘吞8蛋。

北京冬奧男子冰球A組賽事，中國0：8不敵美國（美聯社）

面對連番失分無力抵抗，球員英員鏑認為是球隊心態不妥：「這結果可能大家都預計到，但我覺得不應該是這樣，歷史上美國確實很強，但這屆的水平沒有那麼高，包括我在內大家心態沒有擺正。」

冰球是容許合理範圍內的推撞、打交。（美聯社）

話雖如此，內地球迷對此敗仗卻有另一番體會，不少人也盛讚賽中雙方衝突的中國隊表現。由於冰球是容許合理範圍內的推撞、打交，賽中中國隊長葉勁光就與美國隊大打出手，此舉獲大量網民稱讚「輸赢無所谓，#中國男冰的氣勢站住了」。

網友表示：「輸赢無所谓，#中國男冰的氣勢站住了」。（美聯社）

賽後被問到雙方的衝突及其出手，葉勁光自豪地說：「讓世界記得我們來過，希望能夠讓中國的年輕人看到冰球的偉大，拼搏是我報效祖國，向祖國表達熱愛的最好方式。」