碧咸講中文祝賀「新年快樂」　配合英國名物教煮外國人最愛中餐

農曆大年初一，「萬人迷」碧咸很有心思地向華人球迷祝賀新年，他先以中文說句「新年快樂」，手上拿着菜刀的他，隨即「廚神」上身，教大家煮一道十分有意思的美食。



碧咸拿起菜刀笑着祝大家「新年快樂」，有點詭異。（Instagram）

碧咸由球員年代開始，已不時下廚煮食，就算之後與Victoria拍拖，也經常露兩手，表示最愛煮意大利粉（pasta）。年前曼聯前青年軍教練夏里遜（Eric Harrison）病重，碧咸駕車前往探望時，便帶同親手焗製的紅蘿蔔蛋糕（carrot cake）。

今個農曆新年，他拍下親自入廚影片，難免錯重點先欣賞到他身處那個媲美五星級酒店般豪華的廚房。碧咸手執菜刀，一邊微笑，一邊用中文說「新年快樂」，竟帶點電影《八仙飯店之人肉叉燒包》的喜感。

點圖睇：碧咸美男廚房

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說回正題，碧咸今次示範的菜式很有意思——甜酸魚／咕嚕魚（sweet and sour fish）。在各款中菜款式之中，甜酸系列可謂外國人至愛，而炸魚薯條（fish and chips），則是英國名物，他刻意將二者結合一起，用英式炸魚加上中式甜酸汁來個中西合璧。

碧咸說完句新年快樂，便快手地切魚、沾上炸漿和粉，然後拿魚去炸，全程相當熟練。炸好魚之後，他將預備好的甜酸汁，加上松子仁和青豆灑在上面。大功告成後，隨即用筷子試食，他微微點頭，似乎相當滿意自己的製成品。再用中文說了句幾乎難以聽懂的：「年年有餘，虎虎生威」。

碧咸之後再用中文說多句祝福語，不過差點變謎語。（影片截圖）

他在短片留言說，「農曆新年學了一道新菜式……中式甜酸魚。我必須說，我對製成品相當自豪。」

至於那個超級豪華的廚房，主人正是他老友「地獄廚神」哥頓藍斯（Gordon Ramsay）。碧咸多謝對方讓他使用廚房，解開此謎團。他向來極愛整潔，煮出如此油膩菜式，不太似他的作風，原來得到貴人相助，難怪願意做如此大菜了。