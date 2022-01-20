碧咸被爆經常唔見銀包　奧尼爾曾開「贖金」　Victoria獻計仍徒勞

萬人迷碧咸（David Beckham）被退役NBA球星奧尼爾爆料，指他曾遺失銀包，最終「有驚無險」才物歸原主。



奧尼爾跟碧咸老婆維多利亞近日登上美國一個談話節目，奧尼爾在主持人訪問下爆料，自己多年前曾經在美國比華利山執到一個銀包。

他打趣指，自己平時執到銀包的話，一定會拿走入邊的錢後就把它扔掉，但那次卻不一樣，「我感覺到銀包與別不同，結果打開一睇，身份證寫住碧咸。」

奧尼爾跟碧咸開玩笑，要求對方用100萬美元贖回銀包。（Getty Images）

這位2011年退役的前NBA球星，沒有輕易把銀包交還，他決定跟對方開玩笑。奧尼爾他重演事發經過——扮聲給碧咸打電話，「David，你銀包在我手，想贖回就拿100萬美元給我。」

誰料結局大反轉，碧咸很快就認得出電話另一端是奧尼爾，其實或者他本身就有奧尼爾電話號碼吧。這令奧尼爾十分冇癮，「他說，Shaq，別玩了。我只能說，好吧，我執到你銀包，結果他找我拿回銀包。」

坐在旁邊的維多利亞亦加把口，坦言老公十分「大頭蝦」，遺失銀包已是「日常操作」。她甚至為碧咸購買一個有鏈扣的銀包，但照樣被對方弄丟。

▼ 碧咸一家的美國生活 ▼

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