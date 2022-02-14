英超熱話｜C朗拿度陷低潮　遭英評述員狠批　竟建議轉戰英冠

C朗拿度回歸曼聯的初期，頭威頭勢，如今卻陷入6場入球荒，37歲的C朗是否風光不再？C朗在曼聯的地位是雙面刃，就算被換出也會不滿，英格蘭評述員直指C朗「阻住地球轉」，建議他提早離開曼聯。



曼聯超級球星C朗拿度陷入近13年最長的入球荒，連續6場賽事沒有入球，37歲的他在場上跑動欠奉，被英媒形容為「跑唔郁」，彷彿成為了曼聯前線的負累。

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去年夏天回歸曼聯時，的確令不少「曼迷」滿心期待，希望C朗拯救愛隊，但他對球隊影響似乎負面更多。英媒曾經多次傳出，C朗與隊中的年輕球員不咬弦，影響隊內的和諧，加上不少鬧情緒的傳聞，就像之前對賓福特一仗被換後，坐在後備席樓梯「黑面」。

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C朗6場入球荒，已引起不少外界的批評。（Getty Images）

C朗拿度如今貢獻不多，加上影響球隊士氣，外間很多抽起他的聲音，英格蘭評述員基斯（Richard Keys）直指C朗「早走早着」，「我都講咗成季，C朗係時候走，佢就係產生曼聯大部分問題嘅始作俑者。」

基斯更以早前對般尼一仗為例子，直斥C朗「講一套，做一套」，「C朗同隊友講，要學似佢咁做球隊領袖，但上場對般尼佢一吹雞就走人，咁係咪要班年輕球員學佢，對球隊士氣真係有幫助咩？」

C朗已經37歲，感覺有點力不從心。（Getty Images）

同場另一名主持人格雷（Andy Gray）亦同意基斯的說法，並指C朗知道自己年紀不少，所以希望爭取最多的上陣時間，基斯則認為若果他要落場，不如盡早離隊，「如果佢想場場踢，咁咪去般尼茅夫囉，佢一定有得踢。」

"𝗚𝗼 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝗺𝗼𝘂𝘁𝗵!"@richardajkeys is convinced that CR7 is part of the problem at Manchester United, and believes that the Portuguese attacker can no longer deliver at the highest level.#beINPL #MUNSOU



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