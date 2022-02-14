英超｜曼聯計劃增聘副足球總監　足球事務架構一年內大變

是疊床架屋，抑或迫切所需？英國傳媒披露，曼聯正招聘副足球總監。
曼聯最近3場比賽法定時間都和波，表現備受批評。體育網站《The Athletic》記者David Ornstein今日披露，曼聯足球事務的人事架構將有轉變，他們決定招聘副足球總監，以協助足球總監梅圖（John Murtough）。梅圖本身是曼聯的足球發展主管，去年3月升任新設的足球總監一職。
報道指，49歲的梅圖上任以來，工作愈來愈繁重，太多人及部門要向他匯報，他雙拳難敵四手，難以一人之力做好工作，需要一名副手協助。David Ornstein續披露，曼聯招聘副足球總監的程序到了面試階段，未知誰有應徵；他估計副足球總監的職責類似利物浦的助理體育總監祖利安禾特（Julian Ward）及白禮頓的助理技術總監華亞（David Weir）。
曼聯的足球事務架構近一年大變，自去年3月起，曼聯加入足球總監一職，由梅圖出任，還升費查為技術總監，而到今季尾後，看守領隊蘭歷克如無意外將轉任顧問。多了副總監，又多了顧問，曼聯真的人多好辦事？
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