英超︱馬古尼不望人防守震驚世人　「我102歲曾祖母跑得較他快」

曼聯在英超只能與修咸頓踢成1：1，隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）的演出再次震驚世人。不望人傳球（no look pass）就聽得多，馬古尼卻獨創「不望人防守」（no look defending），在網上被瘋狂洗版。

網民留言個個精彩，有人直指：「我曾祖母較他跑得更快，她今年102歲」。



馬古尼踢到搔頭，曼聯球迷看他踢球何嘗不是一樣？（Getty Images）

馬古尼2019年以8000萬英鎊身價加盟曼聯，打破雲迪積克加盟利物浦時的全球最高轉會費後衛紀錄，外界期望他能跟對方一樣，在紅魔防線起着立竿見影之效，怎料頭一季表現尚可，之後劇情荒腔走板，一切不似預期。

轉身慢、無速度、唔夠快，逐漸成為他的標誌。馬古尼在英格蘭國家隊表現正常，回到曼聯彷彿變成另一個人。2020歐洲國家盃英格蘭勇闖決賽，之後的暑假他到希臘度假期間涉嫌襲警被捕，由那一刻開始至今已事隔1年半，他一直未回復最佳狀態。曼聯對修咸頓一仗，馬古尼因「不望人防守」（no look defending），成為網上熱話。

曼聯對修咸頓一仗，馬古尼因「不望人防守」（no look defending），成為網上熱話。（Twitter）

由車路士外借到修咸頓的「出租車」成員布查（Armando Broja），速度高而且盤扭力強，全場比賽令馬古尼吃盡苦頭。下半場尾段二人再次鬥法，布查在左路輕鬆扭過馬古尼再爆入禁區，網上隨即瘋傳一張定格圖片——正在防守布查的馬古尼，背向對方，他似乎想做點什麼，卻已被對方扭過而無能為力。

「馬古尼是全球最昂貴後衛，他剛剛發明了不望人防守。」類似的帖文迅速在網上散播，這記「新絕招」，令他又一次成為一眾球迷恥笑對象。有網民取笑說，「我曾祖母較他跑得更快，她今年102歲」，另有人直言，「他是世上最差勁後衛。」

點圖睇：網民瘋狂恥笑馬古尼

有網民分析得頭頭是道，「他預期布查會一路落底線，於是全力向前追趕，但當發現對方並非如此時，已來不及轉身。他在陣的話，我們任何地方也去不到，他的狀態對球隊是負累。」

支持棄用和賣走馬古尼的不止廣大網民，連直播室內的前曼聯球員基巴臣亦認同，「相比起馬古尼，曼聯由華拉尼和連迪路夫一起上陣時，後防信心更強。」他指出，馬古尼雖是好球員，亦經驗十足，不過一遇上速度高的球員便很易出事，「他欠缺速度，速度高的對手會令他吃盡苦頭，尤其是單對單的情況。」

他認為馬古尼日後可重返陣容，可是當下最好將他調離陣中，「以免對手針對他的弱點拿着數」。問題是，英超速度高的球員多如天上繁星，馬古尼這個致命弱點人所共知，實在難以找到解決辦法。