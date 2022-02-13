英超｜曼聯一個罰球半隊越位　聘死球教練竟換來全聯賽最差數據

曼聯為了改善戰績，去年夏天除了在轉會市場大手買人、簽回舊部C朗拿度，也聘來了球會史上第一位「死球教練」艾歷藍斯(Eric Ramsay)。
然而1：1賽和修咸頓的一個場面，卻令人疑惑：到底聘了教練真的有用嗎？
曼聯對修咸頓出現許多令曼迷氣結的「精彩」場面，包括C朗拿度面對空門卻射出一記無力波被護空門、哈利馬古尼又有低級惹笑的防守失誤等等，但最教球迷崩潰的一幕卻是一個罰球攻勢。
下半場，曼聯在右路搏得罰球，然而般奴費南迪斯開出時，曼聯竟有6名球員同時越位，完全掉進對手的越位陷阱，最後C朗拿度雖將皮球頂入龍門，但也被判越位。
一個攻勢越過半隊球員越位，這場面惹來全球球迷的嘲諷，有球迷不禁道：「這是越位史上最越位的越位吧」、「為什麼會發生這種事？完全不合理啊」、「他們腦袋裏是空的吧」、「VAR真的要檢查嗎？」。
這也令人再度質疑曼迷專誠聘用死球教練艾歷藍斯的成效，曼聯為了改善2020/21球季惡劣的死球表現，尤其是在歐霸盃4強就是因一個死球而敗予維拉利爾之下，特別聘用了前車路士教練、死球專家藍斯。時任曼聯主帥蘇斯克查當時道：「外界對藍斯的評價很高，他會與球員合作，也會負責死球，我們為此興奮，他年輕之餘也有許多新想法，是個有很多新意念的教練。」
曼聯今季在季前熱身賽曾把握死球機會攻入3個入球，但直到現在，曼聯的死球仍是全季最差，根據足球評分網站Who Scored，紅魔鬼今季至今仍然只錄得1個死球入球，為全聯賽最差，當中的角球入球數更是零，聯賽包尾的諾域治今季也有2球死球進帳。至於全聯賽死球入球最多的球隊，則是利物浦，足有13球之多，令人疑惑到底艾歷藍斯加盟曼聯後，到底做過了什麼。
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