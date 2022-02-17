曼聯取消季前訪港　足總主席貝鈞奇：當局無法承諾放寬防疫限制

英超曼聯原有意今年暑假訪港進行表演賽，惟因防疫限制要求而令計畫泡湯。



據外國傳媒報導，英超球隊利物浦計劃今年7月到泰國與曼聯友賽，再轉到新加坡迎戰水晶宮；而熱刺亦確認會到翼鋒孫興慜的「主場」——韓國踢表演賽。

在港擁有不少球迷的曼聯，原先有望在今年暑假再度訪港。惟研究計劃可行性時，因港府未能放寬入境防疫限制，如英國來港人士必須隔離兩周等，而打消念頭。

曼聯今季羅致C朗拿度，備受香港球迷關注。（Getty Images）

足總主席貝鈞奇接受本地傳媒訪問時表示，曼聯有興趣來港友賽，足總亦對此十分歡迎，「曼聯有很多擁躉，所以我們也不用擔心門券收入。我們也希望藉此在疫情下向社會發放正能量。」

然而，貝鈞奇坦言因第五波疫情，港府未能向曼聯提供任何承諾，「即使賽事在數個月後才舉行，但有關當局沒法作出任何放寬限制的承諾，所以曼聯當然選擇不來港，因為沒可能要求他們只為了一場比賽，就要長時間隔離。」

紅魔鬼過往曾多次訪港，惟對上一次已經要數到2013年。當時球隊由莫耶斯領軍，曾在香港大球場跟傑志合演表演賽，曼聯憑韋碧克、史摩寧、法比奧達施華、贊奴沙及連格的入球，以5：2擊敗有林嘉緯射入世界波的傑志。

曼聯對上一次訪港是2013年，當時在香港大球場迎戰傑志。（Getty Images）