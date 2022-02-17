北京冬奧︱中國小將跌走獎牌痛哭道歉　短道速滑成績僅輸韓國

北京冬奧短道速滑全部賽事經已完成，中國隊在男子5000米接力賽因一次失誤，未能再添獎牌，今屆共於此大項贏得2金1銀1銅，無法趕過取下2金3銀的韓國。



男子5000米接力決賽，中國派出21歲小將孫龍及各自都已在今屆賽事有牌落袋的武大靖、任子威、李文龍出戰。

🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇

中國隊自比賽中段起已進佔第三位，本有望爭奪獎牌甚至冠軍，惟孫龍突然出現嚴重失誤，在接棒區轉彎時失平衡摔倒，獨自飛出賽道。

孫龍（最右者）在比賽中段轉彎時失平衡飛出賽道，令中國隊失去衝牌希望。（微博圖片）

雖然隊友任子威試圖接棒力追，但無奈已經太遲，中國終以6分51.654秒得第五名包尾，落後金牌得主加拿大超過10秒，韓國及意大利則贏得銀牌及銅牌。中國總結在今屆短道速滑拿下2金1銀1銅，僅屈居共得2金3銀的韓國之後。

今屆冬奧中韓兩國在短道速滑賽場針鋒相對，雙方當然不想輸給對方。中國如在此項得牌，無論獎牌什麼顏色，項目總成績均能勝過韓國。不料在大好形勢下「跌走」獎牌，令孫龍頓成「罪人」。

他在賽後透露，自己當時把大部分注意力放在對手上，竭盡全力堵住內線，避免被身後對手超越，亦疑因過於緊張，技術動作一度變形，沒踩住冰面，導致摔倒。他哽咽痛哭，「大家努力這麼久，因為我一個失誤，都白費了。（未來要）磨練自己心態及各方面，可能想太多了。」

孫龍對失牌十分自責，之後再在微博上道歉，短短百多字間，說了6次對不起。

「今天摔倒是我着急銜接導致的，都是我的錯，沒有任何藉口。自從我進了國家隊，無時無刻都想着可以代表中國出戰。可是今天由於我的失誤，所有人的努力都白費了。」

「我真的對不起我的隊友，對不起我們的教練組和整個團隊，對不起所有喜歡短道速滑的冰迷，對不起一直相信我並且對我寄予厚望的家人和朋友，但我最最對不起的是培養我的祖國。我讓大家失望了，我會接受大家所有的批評，真的很對不起！」

孫龍賽後接受CCTV訪問，在鏡頭前忍不住失聲痛哭。（微博）

身為中國隊領軍人物的武大靖，目睹孫龍眼含淚水，不斷向隊友道歉。他受訪時未有責備對方，反而送上鼓勵，「這是孫龍第一次冬奧，我們不會去責怪他，另外，對於他本人來說，這是一次很好的歷練。」