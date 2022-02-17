英超︱修咸頓過半賽事出現一個巧合　最新戰術曝光連專家都讚好

體育媒體《The Athletic》發現，英超修咸頓今季有6成賽事中出現一個巧合，經專家分析後認為，這其實是「聖徒」最新的戰術。



修咸頓球員在隊友接受治理時，把握時間到場邊食能量啫喱。（網上截圖）

英超是全球頂級足球聯賽之一，技術及體能要求自然高。過去不乏球員體力下降連累球隊失波的例子，各隊各出奇謀，希望助場上球員維持體能。

《The Athletic》報導，修咸頓在今季24場英超中，14場都有球員在比賽60至70分鐘期間「受傷」，要求隊醫入場治理。而往往這段期間，「傷者」跟「聖徒」其他球員都會把握機會進食能量啫喱，並到場邊聆聽教練指示。

修咸頓今季約6成英超賽事，在60至70分鐘期間都有球員倒地，請求隊醫入場治理。（網上截圖）

根據分析，擔任「傷者」的大多數是修咸頓進攻球員，如前鋒阿當岩士唐，就曾連續3場該時段接受治療，另一中鋒查阿當斯亦試過因各種情況而倒地。巧合的是，這些「受傷」幾乎都不會令相關球員被換走。

《The Athletic》亦找到觸發修咸頓球員「受傷」的條件，就是暫停比賽必須對球隊有利；假如球隊在60至70分鐘曾經入球或失球，「受傷」便不會出現。

以「聖徒」去年11月不敵利物浦為例，當時球隊已落後至0：4，根本無力掙扎，終在相關時段內沒有任何「受傷」。

修咸頓前鋒阿當岩士唐是「受傷」常客。（網上截圖）

報導引述體育物理治療專家Phil Hayward，表示有關做法其實是戰術，且對補充球員體力十分有效。「能量啫喱可讓球員短時間內吸收豐富碳水化合物，10分鐘內球員耐力就會提升，維持體能到完場。」

至於為何選擇60至70分鐘這段時間？他表示自己為狼隊擔任隊醫期間，球員亦會在半場時進食能量啫喱，但效果不理想，「有些人仍然捱不到尾，也許這就是原因。」

修咸頓雖然使出暗黑兵法助球員恢復體力，但似乎對成績沒有太大幫助。（Getty Images）

雖然修咸頓今季於60分鐘後只攻入9球，卻失掉14球，「暗黑兵法」未算十分奏效，但Phil Hayward讚揚球隊十分醒目，並呼籲其他球會學習。「他們沒有違規，球員有權這樣做。如果我是其他球隊的職員，與其投訴，我反認為這是個很好的想法，然後去跟隨。」