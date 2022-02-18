足球熱話︱37歲門將學佐真奴小跳步　12碼連中三元媲美芝拉華特

希臘低組別聯賽有守門員在賽事中憑12碼連中三元，更每球都成功把對方門將騙得毫無反應，獲外媒讚賞，跟傳奇龍門芝拉華特相提並論。
前鋒單場射入3球12碼已算罕有，若是守門員憑極刑上演帽子戲法，更是奇上加奇。
近日一位來自希臘第四級別聯賽球隊Pavlos Melas的門將Grigoris Athanasiou，就在一場賽事中連入3球12碼，助球隊以3：0贏波。
這位其實已年屆37歲的守門員，射12碼的方式也十分有技巧，他參考了車路士中場佐真奴的「小跳步」式射法，在臨起腳前跳起擾亂對方門將，成功3次都把守門員騙倒、沒有任何反應。
外國媒體更表示Grigoris Athanasiou有前巴拉圭國腳芝拉華特的影子，將兩人相提並論。因芝拉華特是當今世上，唯一曾經在職業賽事中上演帽子戲法的守門員，而Grigoris Athanasiou在業餘聯賽上達到此「成就」。
值得一提，芝拉華特職業生涯以罰球及撲救技術聞名，曾67次憑死球取得進帳，不過，他並非世上入球最多的守門員。
曾效力聖保羅的巴西守門員羅渣里奧，便在職業生涯攻入131球，被健力士世界紀錄認定為「世界上入波最多」及「唯一入球過百」的門將。
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