足球熱話｜新西蘭女足守將連環不幸事件　半場經歷黑暗大悲劇

攻入自己龍門，實屬不幸，有咩慘得過烏龍球，莫過於連擺兩次「老烏」，竟然有比此事更「黑仔」的事情發生。美國上演的女足邀請賽「她相信盃」中，新西蘭的守衛隨時經歷足球生涯最黑暗的上半場。



第7屆的女足「她相信盃」（SheBelieves Cup），東道主美國邀請冰島﹑新西蘭及捷克參賽，暫時冰島兩戰兩勝高踞榜首，最後一仗將與美國交手，只要不敗就能贏得錦標。

美國第二場遇上新西蘭，結果以5球大勝對手，對新西蘭的守將摩雅（Meikayla Moore）而言，相信是生涯難以忘記的一仗。這名效力利物浦的後衛，在心臟地帶欲踢走對方的傳中球，卻不慎踢入自己龍門，開賽5分鐘便「先開紀錄」。美國隊右路一次傳中，佩絲頭槌攻門，摩雅「黑開有條路」，皮球竟然再次撞向她反彈入網，兩個烏龍球僅相距81秒。

摩雅上半場3度攻入自己龍門。（美聯社）

一不離二，二不離三，美國的佩絲右路落底地波傳中，摩雅再度解圍「撻Q」變烏龍球，僅36分鐘便完成另類的帽子戲法。摩雅信心盡失，故此在40分鐘被調離場，為這個黑暗的上半場劃上句號，當她離場時依然十分沮喪。

摩雅40分鐘被調離場，依然十分沮喪。（美聯社）

烏龍球連中三元十分罕見，諷刺的是，摩雅以3個「入球」暫時領先射手榜。

摩雅如今效力利物浦女子隊。（資料圖片／Getty Images）

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