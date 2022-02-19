巴西名將阿祖安奴淫亂往事　轉會失敗去召妓大玩「超多人運動」

前巴西名將阿祖安奴（Adriano）被爆淫亂往事！
在2015年，當年32歲的阿祖安奴傳加盟法國球會的勒哈弗爾，但因為球會易主告吹而令轉會流產。他由法國飛返巴西後，光顧色情場所，一次過召18名妓女狂歡。
巴西傳媒《Extra》報道，阿祖安奴在2014年離開帕拉尼恩斯，在2015年1月準備以自由身加盟法乙的勒哈弗爾，他已經身在勒哈弗爾主場，同意個人條款，準備好簽約。然而，勒哈弗爾易手失敗，法國商人Christophe Maillol的收購計劃告終，隨之阿祖安奴的轉會亦取消。
阿祖安奴失意地回到巴西，飛返里約熱內盧後，光顧色情場所，大手筆地花1.3萬鎊（約14萬港元），一次過召18名妓女與他狂歡。他把18名妓女帶到酒店，還花多8600鎊舉行派對至清晨。
阿祖安奴現年40歲，已掛靴多年，他曾經是巴西以至歐洲球壇紅極一時的前鋒，其左腳重炮射門十分聞名。他踢過國際米蘭、費倫天拿、帕爾馬及羅馬等多間意甲球會。他曾為巴西在2004年贏得美洲盃，翌年再贏洲際國家盃。
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