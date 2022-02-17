足球熱話｜史雲頓小球迷給偶像的信藏洋蔥　全城尋人網民出錢出力

物輕情義重，對普通人而言，「一個幾毫」即使跌了，根本不介意。不過對英國一位6歲半的小球迷Joe而言，這已是他的全部。

近日社交媒體瘋傳一封給心愛球員的信，揭露小球迷令人心酸的故事。



英乙球會史雲頓（Swindon Town FC）早前收到一封小球迷的信，來自6歲半的Joe，是寄給哈利麥卻迪（Harry McKirdy）的信，除了滿滿對自己心儀球員的愛外，還埋藏着一個令人心酸的故事。

「我無錢入場觀看史雲頓的比賽，因為媽媽連買食物的錢也不夠，她要為繳交我在學校的飯錢。我喜歡哈利麥卻迪，我終有一日會入場看比賽。」下款署名只有Joe，以及說明自己6歲半，下方貼上三個硬幣，合共總值26便士（約2.7港元），寫明「給哈利」，向欣賞有加的麥卻迪送上實質支持。

小球迷的支持信，除了感人，更引來史雲頓和外界關注。（Twitter截圖）

今年24歲的麥卻迪司職前鋒，是史雲頓前線主力，今季已為球隊在聯賽交出12個入球及5個助攻。

早前在足總盃第三圈面對高三級兼站在全英足球頂端的曼城，他取得一記精彩入球，即使最終球隊以1：4敗陣，精彩演出仍令主場球迷大為振奮，亦令他成為小球迷心目中的英雄。

麥卻迪在曼城身上取得入球，成為史雲頓英雄。（Getty Images）

尋找阿Joe的故事

史雲頓收到這封信後，很想找出這位小球迷，信上卻沒有地址或聯絡方法，於是向「網絡大神求助」尋人——「我們很想聯絡Joe，但沒有回郵地址。如果任何人認出他的字跡，或知道誰是Joe，請給我們電郵。」

史雲頓收到這封信後，很想找出這位小球迷，信上卻沒有地址或聯絡方法，於是向「網絡大神求助」尋人。（Twitter）

帖文一出，這封小球迷的信旋即在網上瘋傳，令不少球迷動容，有球迷發起眾籌，希望幫助這名小球迷實現入場觀戰的願望，至今已有超過500名球迷出一分力，籌得逾6500英鎊。發起今次活動的馬克比芬表示，希望這筆錢可以給予小球迷一個畢生難忘的經驗。

環保能源公司Ecotricity創辦人雲斯希望贊助Joe成為史雲頓球童。（Twitter）

環保能源公司Ecotricity創辦人兼英乙球隊格連森林（Forest Green）班主雲斯（Dale Vince）亦在Twitter發帖稱，「假如找到阿Joe，我們會付錢在3月格連森林對史雲頓的比賽，成為史雲頓球童。這種故事可以將球迷連結在一起。」格連森林目前在英乙聯賽排榜首，史雲頓排第八位，3月26日史雲頓將主場迎戰格連森林。

史雲頓一面尋找阿Joe，不忘同時進行相關慈善工作，與史雲頓球迷組織Great Western Reds以及當地食物銀行Swindon Food Collective合作，計劃在主場County Ground設立食物收集點，幫助區內有需要人士。即使他們最終找不到Joe本人，也以實際行動或許可以幫助他們一家。足球場每逢比賽均人山人海，實在是食物銀行的絕佳收集點，英超球隊利物浦、曼城、阿仙奴等已持續與當地食物銀行合作一段時間，效果理想。

史雲頓與當地球迷組織和食物銀行合作，預備在主場成立食物收集點。（Twitter）

英超第26輪直播賽程：

英超第26輪直播賽程（01美術製圖）

更多足球熱話：