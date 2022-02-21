英超熱話｜科頓麻煩事又埋身　與家人觀看拳賽竟捲入打鬥風波

菲爾科頓早前與家人欣賞拳賽，竟然捲入打鬥風波，最近社交網站流傳一條科頓家人與人爭執的片段，科頓試圖上前調停。曼城方面發聲明，表示為科頓提供一切援助。



曼城新星菲爾科頓（Phil Foden）麻煩事一籮籮，早前與基亞利殊夜蒲即被哥迪奧拿訓斥。這名21歲的英格蘭國腳，早前與家人在曼徹斯特觀賞拳賽，豈料也有麻煩事埋身。

菲爾科頓是英格蘭冒起新星之一，但場外同樣麻煩多多。（資料圖片／Getty Images）

據悉，科頓觀看拳賽時，被一群男子言語攻擊，科頓已試圖避開他們，科頓母親出言叫對方離去但不果，其後出手推開一名男子，對方隨即向科頓母揮拳還擊，科頓母再上前攻擊另外幾名男子，其後現場陷入混亂，科頓為了保護家人亦有上前，這條片段在網上流傳。

曼城方面得悉事件後，隨即發聲明表示震驚，並站在科頓的一方，為對方提供一切支援。曼徹斯特當地警方表示，至今未有收到任何相關報案，但將作出相應的調查。

曼城新巨星科頓夜蒲又出事 同基亞利殊去玩被貶後備兼訓斥

Looks like Phil Foden and his mother put up more of a fight last night than Amir Khan. pic.twitter.com/6fnD596mMi — Jamie Kay (@RealJamieKay) February 20, 2022

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