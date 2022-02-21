英超熱話｜科頓麻煩事又埋身　與家人觀看拳賽竟捲入打鬥風波

菲爾科頓早前與家人欣賞拳賽，竟然捲入打鬥風波，最近社交網站流傳一條科頓家人與人爭執的片段，科頓試圖上前調停。曼城方面發聲明，表示為科頓提供一切援助。
曼城新星菲爾科頓（Phil Foden）麻煩事一籮籮，早前與基亞利殊夜蒲即被哥迪奧拿訓斥。這名21歲的英格蘭國腳，早前與家人在曼徹斯特觀賞拳賽，豈料也有麻煩事埋身。
據悉，科頓觀看拳賽時，被一群男子言語攻擊，科頓已試圖避開他們，科頓母親出言叫對方離去但不果，其後出手推開一名男子，對方隨即向科頓母揮拳還擊，科頓母再上前攻擊另外幾名男子，其後現場陷入混亂，科頓為了保護家人亦有上前，這條片段在網上流傳。
曼城方面得悉事件後，隨即發聲明表示震驚，並站在科頓的一方，為對方提供一切支援。曼徹斯特當地警方表示，至今未有收到任何相關報案，但將作出相應的調查。
Looks like Phil Foden and his mother put up more of a fight last night than Amir Khan. pic.twitter.com/6fnD596mMi— Jamie Kay (@RealJamieKay) February 20, 2022
更多英超相關報道：
英超｜狼隊2：1擊敗李斯特城 升上積分榜第7位英超｜憂沙拿傷心 文尼拒利物浦嘉許 終合力創一英超紀錄足球熱話｜蘇馬踢貓遭紐卡素球員球迷對付 不歧視不爆粗卻氣死他英超｜孫興慜卡尼摧毀曼城 追平史上最佳 哥帥一個憂慮恐成真英超｜補時5分鐘失守 曼城２：３負熱刺 15場不敗終止英超｜阿仙奴復仇力挫賓福特 護級份子攜手報捷 林柏特再吞敗英超｜車路士世冠盃奪盃後首戰 薛耶治奠勝驚險絕殺水晶宮英超｜利物浦新三叉戟各建一功 迪亞斯開齋 主場3：1反勝諾域治英超｜迪格蘭賴斯回防解圍變助攻 韋斯咸主場1：1賽和紐卡素英超｜干地評熱刺轉會惹公關危機 解畫稱人數減少斥有人興風作浪