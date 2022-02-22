3000元月薪中乙球員仍遭欠薪　球員借衫「黐餐」只為一碗拉麵

中國各級聯賽的財困及欠薪問題嚴峻，內地記者透露，有月薪3000人民幣的球員仍被長期拖欠人工，而且有中乙球隊更加付不起伙食費，令到球員要借其他球隊的衣服去「黐餐」！
《揚子晚報》記者張昊在社交網站透露，內地球會欠薪問題普遍，包括中乙球會。他表示，有些球會還未解決到2020年球季的欠薪，仍獲准繼續參加2021年球季。他批評中國足協「不僅破壞了准入規定的嚴肅性，也在一定程度上放縱了薪資拖欠的行為」。
張昊指出，有些月薪僅3000人民幣的中乙球員都面對欠薪，他們的球隊人工結構分為3000元、6000元及9000元3個檔次。
他甚至表示，有些中乙球隊在賽區裏交不上伙食費，部分球員甚至要借其他球隊的衣服穿，去「黐餐」食其他球隊的一碗拉麵。報道認為，這些其實並不是金元足球的問題，而是球員的利益根本得不到保障。
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