武磊一句話被指搞分化　疑影射入籍兵隊友　內媒：他做不了領袖

國足前鋒武磊歸隊備戰世界盃亞洲區外圍賽，卻在微博寫了一句說話，疑似影射早前表達不滿的入籍兵洛國富，被指把隊內本土及歸化球員的矛盾公開。
國足周四將於世界盃亞洲區外圍賽鬥日本，賽前卻是非多多，阿蘭、洛國富及費南多等入籍兵從巴西歸隊前、在荷蘭轉機滯留22小時，因此於社交網站怒批中國足協。
阿蘭跟洛國富最終跟國足會合，惟費南多結果因家人有健康問題，臨時向國足請假，無緣賽事。他在社交網站表示，感謝中國足協的理解，並期望球隊能在賽事中取勝。
內地傳媒報導，費南多並非因鬧情緒而離隊，「他可以去日本，但家裡有人患病，自己也非常不舒服，國足選擇尊重他的意願。」
不過就在此時，其國足隊友、外流西班牙愛斯賓奴的武磊卻在微博發文，透露自己亦已抵日本，正在等待檢測結果，並指：「比大部隊晚到一點，無論路程多遠，使命召喚義不容辭。」疑似在暗寸因滯留而不滿的入籍兵隊友。
有內地記者對此表示，武磊的言論「無聊」，「有腦子的人都知他在含沙射影洛國富，不管是不是有人授意，但這都毫無保留地把本土和歸化球員的矛盾公開化了。」他又指，武磊在大戰之前「攻擊」隊友，比對方不顧大局地批評國足的損害更大。
這位記者還批評武磊，「原本這兩年覺得武磊留洋之後成熟了、大氣了，但今天的舉動很像我們上學時候班上都會有的那種「好學生」，雞賊、虛偽，這也就可以解釋為什麼他是中國如今最好的球員，但卻成不了國足真正的領袖！」
中國女足大勝中華台北 新帥首戰取開門紅 主將：對手是誰不重要董方卓曼聯時期獲邀投巴塞 自誇足球路如坐火箭：差點突破大氣層足球熱話｜重賞之下必有勇夫 為再挫越南傳國足開天價獎金41歲鄭智勢相隔3年重披國足戰衣 有望打破紀錄 內媒：令人心酸李霄鵬透露戴偉浚或12強賽披甲 形容國足像兒子會惹麻煩但很努力武磊候選中國金球獎 兩歸化兵同入圍 國足前教練李鐵無緣金帥獎中國足協召開會員大會 2019、2020連續兩年入不敷支｜中國足球香港球員戴偉浚首度入選國足疑為陪練 內媒：他還不具備出場資格李磊外流歐洲今早上機往瑞士草蜢報到 盼為低谷中國足球出一分力國家體育總局五大提案振興國足 嚴管球員紀律冀建立正面印象FIFA公布2021年終排名 中國不入亞洲前五 歐洲小國奪世界第一國足李磊外流瑞士成現役第二人 中資新球會跟英超狼隊有關入籍兵洛國富離開廣州隊勢返巴西 微博強調繼續為國足披甲｜中超中超｜入籍兵艾克森離開廣州返巴西 強調「我是一名中國人」中國女足世界排名跌至歷史最低 前十唯一亞洲球隊竟是她？