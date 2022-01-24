武磊一句話被指搞分化　疑影射入籍兵隊友　內媒：他做不了領袖

國足前鋒武磊歸隊備戰世界盃亞洲區外圍賽，卻在微博寫了一句說話，疑似影射早前表達不滿的入籍兵洛國富，被指把隊內本土及歸化球員的矛盾公開。



國足周四將於世界盃亞洲區外圍賽鬥日本，賽前卻是非多多，阿蘭、洛國富及費南多等入籍兵從巴西歸隊前、在荷蘭轉機滯留22小時，因此於社交網站怒批中國足協。

阿蘭跟洛國富最終跟國足會合，惟費南多結果因家人有健康問題，臨時向國足請假，無緣賽事。他在社交網站表示，感謝中國足協的理解，並期望球隊能在賽事中取勝。

內地傳媒報導，費南多並非因鬧情緒而離隊，「他可以去日本，但家裡有人患病，自己也非常不舒服，國足選擇尊重他的意願。」

阿蘭（左）及洛國富兩名入籍兵將隨國足鬥日本。（微博）

不過就在此時，其國足隊友、外流西班牙愛斯賓奴的武磊卻在微博發文，透露自己亦已抵日本，正在等待檢測結果，並指：「比大部隊晚到一點，無論路程多遠，使命召喚義不容辭。」疑似在暗寸因滯留而不滿的入籍兵隊友。

武磊在微博發文，疑似影射入籍兵隊友。（微博）

武磊是中國唯一在歐洲五大聯賽落班的球員。（Getty Images）

有內地記者對此表示，武磊的言論「無聊」，「有腦子的人都知他在含沙射影洛國富，不管是不是有人授意，但這都毫無保留地把本土和歸化球員的矛盾公開化了。」他又指，武磊在大戰之前「攻擊」隊友，比對方不顧大局地批評國足的損害更大。

這位記者還批評武磊，「原本這兩年覺得武磊留洋之後成熟了、大氣了，但今天的舉動很像我們上學時候班上都會有的那種「好學生」，雞賊、虛偽，這也就可以解釋為什麼他是中國如今最好的球員，但卻成不了國足真正的領袖！」